¿Qué es la piedra alumbre?; El desodorante natural que estabas buscando

La sudoración es una función natural del cuerpo, al realizarla se eliminan sustancias de desechos y toxinas, se mantiene el PH de la superficie corporal y la capa de la piel de mantienen hidratada, además de regular la temperatura corporal.

Aunque no parezca el sudor no tiene olor, este se produce con las bacterias corporales, para evitar esto muchas personas optan por usar un desodorante, pero estos están hechos de químicos que en vez que beneficiar terminan manchando la piel, causando irritación o no logran la protección requerida.

Para las personas que prefieren otros métodos, pues cabe señalar que el desodorante ideal debería ser capaz de controlar la sudoración sin bloquear totalmente la transpiración natural, existe la piedra de alumbre natural.

¿Qué es?

El desodorante piedra de alumbre está compuesto por un único mineral, se trata de un componente 100 % natural que se encuentra en la naturaleza, y tiene muchas propiedades.

¿Cómo actúa?

Al ser un sólido (seco) se mantiene neutro, pero si contacto con el agua o con el sudor el alumbre se disuelve, y ayuda a reducir la transpiración y a disminuir el olor producido por las bacterias que producen los malos olores.

La piedra alumbre además de desodorante para las axilas, funciona para después de rasurar gracias a sus propiedades astringentes que previenen las irritaciones y evitan las infecciones de los pequeños cortes.

Beneficios de utilizar Piedra alumbre

No contiene antitranspirantes , es un producto totalmente natural

, es un producto totalmente natural No contiene alcohol ni perfumes, es poco probable que produzca alguna alergia

No contiene residuos tóxicos.

Tiene un efecto bactericida natural.

Está indicado y es perfecto para personas con piel sensible.

No deja manchas en la piel ni en la ropa.

en la piel ni en la ropa. No interviene en el funcionamiento natural del organismo .

. Fomenta el ahorro, pues puede llegar a durar hasta un año.

