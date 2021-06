Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 14 al 17 de junio, salud, dinero y amor

Mhoni Vidente tiene para ti las predicciones de los astros para esta semana del 14 al 18 de junio en la salud, dinero y amor; consulta lo que el destino depara ti estos días y prepárate para actuar de la mejor manera.

Aries

Esta semana el número mágico que va a estar dominado tu signo es el 7. Que esto me indica que va a ser una semana de mucho trabajo y logros personales, pero que debes de tener en cuenta que tu estado de ánimo va a estar muy volátil, es decir con altibajos en tu conducta y pensamientos negativos.

Por eso se te recomienda que no dejes en ningún momento tu lado espiritual, y debes de estar alejado de las personas que solo te buscan por un interés económico y te envidian. Y así limpiar tu aura y energía y seguir avanzando en tu vida.

Tauro

Tu número mágico que va a dominar esta semana es el 6. Sin duda es un número fuerte y que te indica que no debes de caer en excesos de comida o vicios que debes de aprender a controlar tu temperamento, si no estar siempre a la defensiva de lo que te puedan opinar los demás.

Este número 6 te dice que va a ser una semana de logros fuertes en lo económico, que si te debían dinero te lo van a pagar que te va a llegar una nueva propuesta de trabajo mejor pagado. Pero este número también encierra lo negativo de la soberbia.

Géminis

Tu número mágico de esta semana es el 12. Que te dice que va a ser una semana de sorpresas agradables y de terminación con lo negativo de tu vida, es decir que te va a venir las oportunidades que tanto deseas para poder crecer en todos tus ámbitos de vida. Pero eso si no debes de caer en la soberbia o la exagerada confianza siempre debes de estar atento a todo lo que se mueve a tu alrededor, para así estar protegiendo tus metas de vida. Este número el 12 me dice que es el tiempo de madurar y crecer como persona y dejar atrás esa indecisión que te marca tu vida para poder progresar.

Recuerda que el número doce es la clave del éxito, por eso ahora que se te presenta trata de seguir con tus estudios, lograr ese negocio que tanto deseas. Y sobre todo no decirle no a la abundancia que te mereces en tu vida. Recibes unos regalos que no esperabas que te dará mucha alegría.

Sagitario

El número que te va a estar dominando esta semana es el 3. El número de la elevación espiritual definitivo esta semana va a ser de grandes éxitos para tu signo porque te va a estar dominado el número de la perfección. Pero también este número te avisa que debes de tener cuidado con los enemigos ocultos que no debes de ser tan confiado que después te pueden traicionar.

En sí este número el tres te va a dar la oportunidad de volver empezar en lo que te salió mal en el pasado. Es decir te da la oportunidad de enderezar tu camino al éxito y así poder progresar sin descanso.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente

Cáncer

El número mágico que te va a estar dominando esta semana, es el 5 sin duda este número te ayudará a sanar situaciones complejas de tu pasado y poder hacer que tu presente cambia positivamente. Y el ya formar un futuro mejor para tu vida, es decir el número cinco es la clave perfecta para retomar tus buenas acciones de vida y saber que no siempre se logró en su momento. Lo que se desea por eso debes de estimular la paciencia y saber que todo tiene un tiempo de crecer.

El número cinco junto al signo de cáncer me dice que es el momento de no ser tan dramático en tu vida sentimental y aprender a soltar lo que no era para ti. Y empezar a construir un mejor futuro con una pareja más compatible. Semana de tener altibajos en el trabajo, trata de no alterarte y seguir adelante con tus proyectos laborales.

Leo

El número que te va a estar dominando esta semana es el número 1. Sin duda junto a tu signo me dice que es el momento preciso para lograr lo que tanto deseas. Es decir que el número uno en tu semana te va a dar la oportunidad de ser el principal protagonista de tu vida, es decir lograr ese proyecto que tanto deseas. Tener a tu lado la pareja ideal, quitarte de deudas y problemas que venías arrastrando de tiempo atrás. Seguir hacia adelante siempre.

Pero este número también cae en la soberbia desmedida y la humillación hacia los demás, por eso trata de ser un poco más humilde en tu día a día y veraz que no te vas a llenar de malas intenciones.

Virgo

El número mágico que te va a estar dominando esta semana es el 10. El número perfecto, es decir junto a tu signo te indica que no puedas tener equivocaciones de ningún tipo. Que debes de revisar más de dos veces lo que vayas a hacer y firmar que este número el diez te va a ayudar a salir adelante de cualquier problema que tengas. Y saber que si estás pasando por una situación jurídica difícil lo vas a poder resolver. Así que esta semana darle continuidad a tus proyectos y poner en orden tu papelería de pago de impuestos, de sacar tu pasaporte y visa americana.

Seguir con tus estudios universitarios, y no dejar que tengas una pobreza mental en tu vida es decir el número diez te dice que eres el perfecto del zodiaco. Tu día de la semana de suerte es el miércoles, tus números mágicos son 06,10,23.

Libra

El número que va a estar dominando tu semana es el 8 es decir el número del infinito. El número ocho junto al signo de libra me dice que no tomes decisiones precipitadas que debes de estar muy consiente de lo que vayas a hacer en tu vida laboral y sentimental. Que es mejor pedir una opinión de alguien más para saber qué hacer en momentos de crisis.

Este número el ocho es fundamental en tu vida, porque te dice que eres el complemento de todos los demás que siempre van a necesitar de tu ayuda para salir adelante. Porque eres la balanza perfecta de lo que te rodea.

Escorpión

El número que te va a estar dominando esta semana es el número 4. Que significa que es el momento de crecer en todos los ámbitos y dejar atrás los miedos e inseguridades de tu signo. Recuerda que estas en una etapa de crecimiento, por eso el número cuatro te va a ayudar a emprender lo que tanto deseas para estar mejor económicamente.

Es decir que si te quiere cambiar de trabajo que lo hagas que te va a ayudar este número cuatro a que tengas mejores oportunidades de crecimiento. Pero lo negativo de este número el 4 es sin duda las depresiones y los vicios que pueden traerte.

Sagitario

El número que te va a estar dominando esta semana es el 3. El número de la elevación espiritual definitivo esta semana va a ser de grandes éxitos para tu signo porque te va a estar dominado el número de la perfección. Pero también este número te avisa que debes de tener cuidado con los enemigos ocultos que no debes de ser tan confiado que después te pueden traicionar.

En sí este número el tres te va a dar la oportunidad de volver empezar en lo que te salió mal en el pasado. Es decir te da la oportunidad de enderezar tu camino al éxito y así poder progresar sin descanso.

Capricornio

Esta semana el número que va a dominarte es el 13, sin duda es el número del cambio radical y total en tu vida es decir empezar ya a tener un mejor presente y formar un futuro prometedor en tu vida. Este número 13 en tu signo te obliga a que saques de tu existencia las malas conductas de tu vida como exceso de comida y vicios.

El no poder terminar o concluir tus proyectos de vida y sobre todo tener un poco más de tolerancia hacia los demás. Este número el trece te va a dar la suerte que tanto deseas para poder salir adelante en tu vida y sobre todo poder hacer que los proyectos laborales sea un total éxito.

Acuario

El número que te va a estar dominando esta semana es el 2 que esto me dice que junto a tu signo es el momento de ya formar un hogar en tu vida. Es decir te va a dar la oportunidad de tener una pareja estable en tu vida sentimental.

También este número el dos me dice que son los momentos exactos para poder lograr eso que tanto deseas un negocio propio o el cambio positivo en tu ambiente de trabajo. Que tu carisma junto con tu impulso a sobresalir va a ser la sinergia perfecta para que puedas llegar al éxito en todo lo que te propongas.

Piscis

El número que te va a estar dominando esta semana es el 11 es el reflejo y el número de Dios, sin duda al signo de piscis está protegido por lo divino y siempre va a tener éxito en lo que se proponga. Pero eso si el número 11 también es el número de las enfermedades psíquicas es decir depresión y angustias en la vida de los piscianos.

Por eso deben de seguir un tratamiento médico y sobre todo tener la fuerza mental suficiente para poder enfrentar sus problemas. El número once en la vida del piscis va a ser significativo porque le da la oportunidad de tener una pareja estable y hablar ya de una familia en su futuro.