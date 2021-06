Desarrollo infantil: Importancia y beneficios del gateo en bebés

El gateo es una etapa fundamental en el desarrollo del niño, cuya habilidad es el primer paso para ganar independencia, suele presentarse entre los 6 y los 9 meses de edad en donde el bebé ha alcanzado la madurez necesaria, previa a sostener la cabeza, detenerse sentado y tiene mayor movilidad para comenzar a recorrer el mundo a través primero de arrastrarse, reptar y después el gateo.

Es importante tener presente que los niños tienen procesos distintos y que puede adelantarse o retrasarse un poco, lo que es indispensable es que se de el gateo antes de caminar ya que el primero implica cadencia entre brazos y piernas que son los previos para iniciar la marcha.

Para el correcto desarrollo motor es necesario un adecuado progreso de los patrones básicos de movimiento que incluyen el gateo, con esto el bebé será capaz de realizar acciones por sí solo y no dependerá de los adultos, su capacidad de exploración y de aprendizaje se verá incrementada, igual que todo lo visual porque la percepción y noción del mundo se verá modificada.

Si buscamos que el gateo se realice de forma adecuada es necesario que el pequeño se desplace en cuatro puntos de apoyo (con las manos y las rodillas) realizando movimientos cruzados y vigilar que así realice porque si es al revés el desarrollo madurativo se lleva a cabo de diferente forma que no es la adecuada. Hay que vigilar que se usen las 4 en todo momento, cruzadas y con cadencia.

Gatear es importante por:

Tonifica los músculos del cuerpo del bebé, le permite permanecer más erguido cuando se logre poner de pie.

los músculos del cuerpo del bebé, le permite permanecer más erguido cuando se logre poner de pie. Adquieren mayor confianza porque experimenta la capacidad de logro al realizar cosas por él mismo sin asistencia del adulto.

porque experimenta la capacidad de logro al realizar cosas por él mismo sin asistencia del adulto. Fortalece ambos hemisferios del cerebro porque se dan movimientos cruzados de las extremidades y obviamente la función neurológica se beneficia mucho con esto.

porque se dan movimientos cruzados de las extremidades y obviamente la función neurológica se beneficia mucho con esto. Da mucha madurez a las distintas funciones cognitivas que se ponen en juego.

a las distintas funciones cognitivas que se ponen en juego. Provoca que el sistema vestibular se desarrolle adecuadamente (el regulador del equilibrio).

se desarrolle adecuadamente (el regulador del equilibrio). Se estimula el desarrollo táctil al masajear y ponerlo en contacto con distintas texturas y temperaturas, que indirectamente apoya la motricidad fina , ayudándolo mucho en sus etapas preescolares con la toma de los instrumentos de trabajo, la pinza y el trazo.

, ayudándolo mucho en sus etapas preescolares con la toma de los instrumentos de trabajo, la pinza y el trazo. Pone en juego el movimiento, ubicación espacial, exploración e interacción con el mundo y también el desarrollo del lenguaje, así como el desarrollo visual de todo lo que observa y pone en práctica la coordinación óculo manual.

Aún con todo esto, hay niños que no logran el gateo o su desarrollo no lo utilizó y se saltan a caminar, pueden llegar a presentar algunas anomalías a nivel de desarrollo motor, visual táctil, vestibular o psicomotriz o algo inmaduro para su edad y también puede ser que esto no pase, si fuera que si existen ejercicios, terapias y tratamientos y especialistas para contrarrestarlo.