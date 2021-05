Día de las Madres: Mensajes originales y creativos para felicitar a mamá este 10 de mayo

Año con año en México y otras partes del mundo existe una celebración que nadie deja pasar, pues se trata de felicitar a las madres. Este día se festeja el 10 de mayo, y para celebrarlo existen algunos mensajes creativos y originales con los que seguro mamá quedará sorprendida.

El Día de la madres es celebrado en todo el mundo, aunque no en las mismas fechas, pero sí con la misma idea, la de celebrar a las mujeres que han entregado su vida al cuidado de sus hijos y familia. Se dice que este día se festejó en nuestro país por primera vez en 1911, pero no fue hasta 1922 cuando se institucionalizo.

Mensajes originales y creativos para felicitar a mamá

"Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron, y me dieron alas para volar".

"Encuentras la felicidad cuando yo la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vives a través de mi experiencia. Rezas por mí, incluso cuando yo solo rezo por mi mismo. Se que me darías el el mundo entero si fueses capaz. Gracias Mamá".

Celebra a mamá en su día especial. Foto: Especial

"Siempre he pensado que eres una madre genial pero como abuela eres espectacular. ¡Te quiero mamá! Feliz Día de la Madre".

"Gracias por ser mi luz cálida y brillante. ¡Te quiero mamá!".

"No tengo mucho en esta vida y podría decir que no soy una persona afortunada pero no sería cierto porque no todo el mundo tiene la suerte de tener una madre como tú. ¡Feliz Día de la Madre!".

Con estas frases conquistarás el corazón de mamá. Foto: Especial

"La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá".

"Tus brazos están hechos de ternura y yo disfruto durmiendo entre ellos. ¡Felicidades mamá!".

"Las madres sostienen las manos de sus hijos por un tiempo, pero sostienen sus corazones para siempre".

Mamá, todo lo que tengo no hubiera sido posible sin ti.

Todo lo que he alcanzado te lo agradezco a ti

Gracias por ayudarme, por animarme y empujarme a la felicidad que he alcanzado.

Sin ti nada hubiera sido posible.

"Mi Mamá me ha hecho reír, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado fuerte, me ha visto fallar, me ha regañado, me ha consentido, pero me mantiene fuerte. Mi Mamá es la promesa de Dios de que tendré una amiga para siempre. ¡Gracias Mamá!".

"Le pedí a Dios alguien que me quiera por siempre y que nunca me abandone y no me di cuenta que ya El me lo había concedido: Te tengo a ti Madre mía".

"Te amo Madre. No importa las veces que me regañes, las veces que discutamos, porque al final eres la única que siempre está conmigo. ¡Te Amo Mamá!".

"Un Gracias no es suficiente para agradecerte todas tus enseñanzas, tu sacrificio diario, tu amor incondicional y la bendición de ser mi Madre".

"Gracias Madre por darme, lo que nunca nadie podrá darme: Tu cariño sincero y tu amor incondicional. ¡Gracias Mamá!".

Gracias Mamá por estar conmigo en las buenas, en las malas y en las peores.

Por estar siempre dispuesta cuando necesitaba de ti.

Por abrirme los brazos cuando no tenía donde ir

Por levantarme el ánimo cuando fracasaba

Por confiar en mi cuando yo no confiaba ni en mí mismo

Por tu fe sin límites y tu amor infinito.

Gracias y mil gracias Mamá.

"Gracias Mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías".

