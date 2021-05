¿Qué es el autoestima y cómo desarrollarla en los niños?

El término Autoestima es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado, escuchado o incluso trabajado con él, pero ¿realmente qué es la autoestima?

La autoestima es un cimiento importante en el desarrollo de todas las personas, será fundamental en nuestra vida la imagen que formamos de nosotros mismos y en los primeros años de vida es cuando se establecen las bases de lo que será nuestro autoconcepto.

El niño empieza a formarse una idea sobre sí mismo basada en sus experiencia, en sus emociones, sentimientos y en la forma en que las demás personas a su alrededor responden a sus comportamientos, por supuesto que la relación que tienen los padres en este proceso es importantísima, ya que serán los primeros encargados de ir creando en el niño esa visión, deben enseñar al pequeño a descubrir de lo que es capaz de lograr y cuáles son las cosas que se le dificultan un poco más.

Para lograr niños seguros es indispensable que existan padres seguros, lo que implica ser capaces de aceptar que en este nuevo rol como padres también se equivocan y no pasa nada, capaces de mantener el control y capaces de decidir, esto es lo que llamo enseñanzas sin palabras, aquello que no necesita ser explicado pero que lo aprendes a través del ejemplo, este tipo de situaciones le hacen sentir al niño tranquilidad y por lo tanto seguridad, debemos pensar que nadie puede dar lo que no tiene.

La autoestima puede variar a lo largo de la vida pero una de las grandes ventajas de este viaje que es el “autoconocimiento” es saber que puedo hacer por mí para sentirme mejor y si los padres se los transmitimos a nuestros hijos, serán herramientas que él pueda utilizar.

Un padre feliz, orgulloso y seguro formará seguramente niños con estos mismos atributos, y para que esto suceda debemos de empezar por dejar de agobiarnos y pensar que como padres no estamos educando bien a nuestros hijos, recordar que todo lo que se hace con un amor bien entendido seguramente tendrá un buen resultado, y con lo de amor bien entendido quiero decir no caer en la sobreprotección, debemos dejar que los hijos aprendan a tropezar y a levantarse porque esto los hace crecer.

Los padres con autoestima alta son aquellos que se cuidan y se quieren; así que buscar tiempo para ti como papá o mamá, siempre es sano, tener espacios en los que hagamos algo que nos gusta: hacer ejercicio, leer un libro, dormir, caminar, ver la televisión, nadar, etc., nos bajará la ansiedad y estaremos en mejores condiciones para compartir con nuestros hijos.

Por supuesto que este tema da mucho más de qué hablar pero empecemos por hacer un análisis personal de que también nosotros como padres debemos alimentar nuestra autoestima, porque será fundamental esa imagen que tengamos de nosotros mismos, para poder lograr que el niño logre el mejor autoconcepto de él.

Recordemos que una sana autoestima aumenta las probabilidades de éxito en todos los ámbitos de nuestra vida.