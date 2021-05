¿Debes lavar tu cabello después de hacer ejercicio? Aquí la respuesta

Uno de los conflictos más importantes en nuestra rutina diaria es la forma ideal de cuidar nuestro cabello para que se mantenga fuerte y en excelentes condiciones. Sin embargo, al momento de hacer ejercicio solemos entrar en conflicto, pues hay quienes recomiendan lavarlo inmediatamente después y quienes no le ven ningún problema a mantenerlo así por algunas horas más. Aunque, claro, todo depende de cada persona.

Como sucede con los tipos de piel, los tipos de cabello también tienen recomendaciones específicas que suelen depender de las características de cada persona. Hay quienes producen más grasa que otras personas o incluso quienes no transpiran tanto, la situación no puede generalizarse. Sin embargo, sí hay cuestiones que todas podemos tomar en cuenta para evitar algunos errores al momento de cuidar nuestro cabello.

¿Qué se debe hacer?

Evitar el shampoo después de haber realizado alguna actividad física puede ser la opción si lo que buscas es ayudar al pH de tu cuero cabelludo para que no padezca resequedad o irritación por las continuas lavadas. Debes prestar atención a las características que presentas a lo largo del día para que, a partir de esto, puedas establecer una rutina basándote en el equilibrio; es decir, para que laves tu cabello cuando presentes un exceso de grasa o sudoración y que lo dejes descansar de los químicos cuando lo sientas menos graso.

Algunas opciones a las que puedes recurrir si lo que buscas es ahorrar tiempo, dinero y, además, cuidar tu cabello, es utilizar algún tipo de shampoo en seco o spray para el cabello. Estos productos le darán una apariencia fresca a tu look para que no necesites correr a la regadera cuando tu melena parezca no cooperar. Además, estas alternativas son ideales si te gusta sentirte fresca en cualquier momento del día.

Sin embargo, también debes considerar que tu cabello acumula suciedad todos los días, pues está expuesto a la contaminación del ambiente, el humo, el sol y los daños de las planchas, secadoras, rizadoras o el instrumento que utilices para moldearlo de manera cotidiana. Esto se incrementa si haces ejercicio todos los días. A pesar de ello, no debes caer en la paranoia de lavar tu cabello diario, pues esto podría ser causa de resequedad, opacidad, horzuela y hasta caspa.

Encuentra el equilibrio en tu rutina. Foto: Pixabay

Consulta a una persona especialista en el tema

Si no consigues encontrar la rutina ideal para ti, probablemente sea momento de acudir con un especialista que pueda ayudarte a encontrar los productos que se adecúen a tu tipo de cabello, a tus necesidades y a tus actividades diarias. Otra de las recomendaciones más efectivas es elegir un shampoo sin sulfatos y eliminar en la medida de lo posible los artefactos, como secadoras y planchas, que representen un daño mayor.

Evita aplicar calor constantemente. Foto: Pixabay

