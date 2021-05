¡Cuerpazo con ritmo! Tonifica y quema grasa con estas rutinas de baile

El baile es el remedio para quienes buscan ponerse en forma y no son amantes de los gimnasios o las fuertes rutinas de ejercicio, si tu objetivo es quemar grasa y tonificar el cuerpo entonces mover las caderas te ayudará a lograrlo.

Aunque muchas personas se han negado a sumarse a los grupos de zumba en el gimnasio, moverse al ritmo de la música tiene grandes beneficios y puede ayudarte no sólo a mejorar tu soltura en el baile, también a quemar grasa más rápido y divertido.

Durante la cuarentena debido a la pandemia de Covid-19 muchas personas han notado un incremento en su peso, esto porque los gimnasios cerraron sus puertas por un tiempo y la comodidad del hogar los llevó a dejar de lado el ejercicio y cambiarlo por las series en Netflix.

Pero ya no hay más pretextos para quienes han señalado que no pueden ir al gimnasio o que no se sienten motivados a seguir las rutinas de ejercicio en casa, pues con estas sencillas clases de baile en línea podrás ponerte en forma y tonificar tu cuerpo.

Rutinas de baile para ejercitarte

No es necesario pagar costas clases de baile en línea, pues en redes sociales como TikTok y YouTube se pueden encontrar videos completos que permitirán realizar rutinas de baile que pueden ir de lo más complicado a lo más sencillo.

Puedes comenzar con algunas sesiones de cardio y el baile es lo ideal para ello, en YouTube hay una cuenta que comparte algunas sesiones con una duración de 30 minutos y los movimientos son sencillos para quienes no son expertos en mover las caderas.

Si no tienes tanto tiempo entre el trabajo y las responsabilidades en casa, entonces el sitio de “Pamela Reif” en YouTube te permitirá elegir alguna de las clases de 15 minutos que son muy efectivas, además hay clases para bailes sensuales.

Si quieres mejorar tu elasticidad mientras tonificas tu cuerpo entonces las clases de ballet pueden ser el mejor método, no es necesario que seas un experto en el tema ya que algunas de las rutinas que puedes encontrar en YouTube te servirán de inspiración para comenzar.

Con información de medios

cvg