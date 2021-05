Día Mundial de la Hipertensión: Todo lo que debes saber sobre esta enfermedad silenciosa 

Este 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, en el cual se busca concientizar a la población sobre el peligro de esta enfermedad silenciosa y que puede padecer cualquier tipo de persona.

De manera general, es importante destacar que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión suele afectar a mil 130 millones de personas, siendo una de las principales causas de muerte en varios países.

Por otra parte y de acuerdo a datos del Ensanut , en 2018, 15.2 millones de mexicanos mayores de 20 años, tienen un diagnóstico de hipertensión. Ensanut 2018, pero conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años.

Al respecto, la doctora Jessy Chávez, médico cirujano y gerente médico de la línea cardiovascular del laboratorio mexicano Silanes, señala que esta patología es considerada silenciosa, pues es una enfermedad que tiene que ver con la presión que tiene las venas para transportar la sangre.

La especialista señala que afecta aproximadamente a un 25 a 28 por ciento de la población mexicana, pero puede ser hasta un 40 por ciento de la población que no sabe que tiene hipertensión.

Aunque es una enfermedad que puede afectar a diferentes personas, Jessy Chávez señala que está asociada a ciertos problemas de salud como la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, con dieta elevada en sodio, también en cuestiones ambientales, como las personas que viven a nivel del mar, que son más propensos a tener estos problemas.

Si mi vida es sedentaria, no hago ejercicio, me la paso en el home office, no estoy haciendo actividades físicas, puede ser un factor para tener hipertensión