Disney's Animal Kingdom transmitirá GRATIS 'El Rey León', checa aquí todos los detalles

"A Celebration of Festival of the Lion King", una versión modificada del espectáculo original Animal Kingdom será transmitida en vivo a través de Youtube.

El show es un ensayo en el que se mostrarán algunos bailes, los ensayos previos al gran show, las medidas sanitarias que se ocuparon, entre otros.

La transmisión se tiene programada para el próximo 15 de mayo a las 11:25 a.m. (Hora de la Ciudad de México), esto, debido a que todavía estamos distanciados físicamente y Disney difundirá la magia a través de la distancia.

"Durante los ensayos captamos cuán emocionados y llenos de alegría estaban los artistas por hacer lo que más aman al compartir su talento y arte. Están ansiosos por compartir su pasión con una audiencia en vivo y están encantados de llevar el espectáculo a los visitantes de Disney's Animal Kingdom", reza el comunicado.

Se trata de uno de los espectáculos digitales que Disney ha traído desde que inició la pandemia, con el fin de incentivar el deseo por viajar a sus bellos parques cuando la pandemia concluya.

Algo que hay que tener en cuenta es que han habido algunos cambios en el programa. Si bien la majestuosidad y el esplendor están ahí, la puesta en escena y la coreografía se han actualizado teniendo en cuenta los protocolos de seguridad. También se ha reducido partes del espectáculo, como las acrobacias, pero el resto del elenco es espectacular.

Cabe destacar que la oportunidad de ver A Celebration of Festival of the Lion King durante una visita al parque será muy limitada, por lo que debes tomarlo en cuenta cuando vayas de visita al parque.

