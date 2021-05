¡Que no te pase! Conoce los colores que pasan de moda para esta temporada

Las tendencias cambian constantemente y los amantes de la moda no se pueden quedar atrás con las vanguardias es por ello que aquí te decimos cuales son los colores que han pasado de moda para que renueves tu guardarropa y puedas lucir el mejor look de la temporada. Hay que tomar en cuenta que existen colores básicos que no pasan de moda y que siempre estarán para armar un buen vestuario lo cuales son el blanco, el negro, el azul y los colores cremas, así que estos no pueden faltar en tu armario.

¿Cuáles son los colores en tendencia?

Uno de los tonos que desde hace dos años se han hecho presentes durante la primavera es el neón, sin embargo, es hora de decirle adiós pues parece que este color ya ha cansado a más de un referente de la moda por lo cual es momento de deshacerte de este color y optar por algo más sutil que podría ser un tono verde limón, que si bien es uno de los tonos que suelen pasar de moda para esta ocasión persistirá, así que lo recomendable es buscar prendas en este tono.

Otro de los colores que hay que dejar atrás es el fucsia, uno de los colores vivos que generan sobresaltos pero que una vez terminada la primavera es momento de decirle adiós y no verlo en la próxima temporada por lo cual será momento de usar tonos rosas más discretos que se ajustarán a la temporada.

También será momento de despedirse el color púrpura ya que es de una paleta muy estruendosa, sin embargo se podrá reemplazar por el lila, lavanda y frescas tonalidades que te harán lucir más acorde a la temporada. Además de estas tonalidades también llegará la gama de azules que será ideal para los looks de casa u oficina.

El gris es una de las tonalidades neutras que tampoco pueden faltar en el guardarropa y esta temporada llegará como una tendencia en la que no sólo las tonalidades estarán presentes sino también los tejidos que permitirán crear looks increíbles.

