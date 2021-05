Moda fitness: Estos son los mejores COLORES para ENTRENAR y dar el 100%

Ir a un gimnasio o centro deportivo es muy bueno, pues te ayuda mejorar tanto tu salud física y mental, entrenar por ciertos periodos de tiempo te hará llegara a tu meta de una mejor manera que con productos o dietas milagro.

Pero dentro de todo este mundo fitness, también es bueno preocuparse en ocasiones por nuestra autoestima, lo cual implica que nos veamos y sintamos muy bien.

Muchas personas son fans de tomarse fotos en el gimnasio, lo cual no está mal si no lo haces en exceso y después de cada entrenamiento o incluso después de cada repetición, pues es así cómo podemos llevar un cierto registro de nuestros cambios.

Pero si buscas un plus en tus fotos y también tener un poco más de motivación en tus entrenamientos, a continuación te mencionamos algunos de los mejores colores para tus prendas.

Rojo

Este tipo de colores está relacionado con la adrenalina y el coraje, dos cosas que siempre debes tener en mente en cada entrenamiento, por ello es recomendable usar prendas de este color, las cuales lucirán mejor si son de tipo superior, como playeras o blusas, las cuales es preferible usar con mangas.

Naranja

Este color se asocia con la creatividad, por lo que si estás buscando un cambio o motivación para acudir a tu entrenamiento, sin duda es el color que debes usar y al igual que el color anterior, luce mejor en prendas superiores, incluso en bandas o gorras.

Foto: Pixabay

Azul

Este color está relacionado con la calma y el control, el cual te ayudará mucho a centrarte en tus metas e incluso para tranquilizarse durante el punch de adrenalina o agresividad, propias del entrenamiento, lo puedes usar tanto en prendas superiores como inferiores, aunque luce mejor en short.

Blanco

Este es color de la confianza y la fuerza, dos cosas que necesitas tener en cada entrenamiento y son ideales cuando es el día de cambiar tu rutina, pues mentalmente te ayudará tener mayor seguridad en ti mismo, es preferible usarlo en prendas superiores y son mangas, te ayudarán a sentirte y verte más fuerte

Foto: Pixabay

Verde

Es un color que transmite disciplina y es mejor cuando los usar en tonalidades opacas como verde bandera u olivo, además es aconsejable usar más emprendas bajas como shorts o pantalones.

Negro

Sin duda es el color que siempre ha predominado en los gimnasios, pues además de guardar un poco mejor el sudor, es ideal para dar la sensación de fuerza, control y sacrificio, factores muy importantes durante los entrenamientos. Lo puedes usar en todo tipo de prendas.

Gris

Este color se asocia al equilibrio pero lo puedes usar más en tonalidades claras o con leves tintes de colores obscuros, funciona muy bien en prendas como shorts y playeras sin mangas.

Foto: Pixabay

dhfm