¿Cómo lograr un peinado perfecto en 5 minutos? Sigue estos consejos para un buen look

Sabemos que como mujer el lucir un buen look es una parte importante que nos permite sentirnos atractivos lo cual siempre levanta el buen ánimo, pero al hablar de look no sólo nos referimos al atuendo o las ropas de grandes marcas o estilos que estén a la vanguardia de la temporada pues hay que considerar aspectos como un buen peinado.

El peinado que es una clave para lograr un buen look también puede resultar un conflicto sobre todo ante la falta de tiempo, pues muchas mujeres profesionistas ya sean madres o no, en ocasiones no tienen tiempo para lograr elaborados peinados, es por ello que aquí te presentamos algunas opciones para lucir guapa con un peinado de cinco minutos.

Corte shag

Este popular estilo de la década de los 70 está de vuelta y lo hemos visto en diversas celebridades que lucen el cabello largo ondulado, casi rizado pero de una forma muy natural lo cual es bastante sencillo ya que se puede lograr con una rizadora de cabello, sólo basta con tomarte cinco minutos para darle el estilo shag a tu cabello ya sea lacio, rizado u ondulado, lo importante es que lo podrás lucir como Jennifer Aniston.

Para lograr este peinado sólo debes seguir estos pasos:

Después de lavar el cabello , te recomendamos aplicar una crema para peinar.

, te recomendamos aplicar una crema para peinar. Toma la secadora del cabello y ajusta la temperatura y el flujo de aire para dejar la cabellera casi libre de humedad.

y el flujo de aire para dejar la cabellera casi libre de humedad. Divide el cabello en secciones para manejar el peinado. Una vez esto utiliza una rizadora, de preferencia una con un cilindro de 30 mm.

en secciones para manejar el peinado. Una vez esto utiliza una de preferencia una con un cilindro de 30 mm. Toma una parte del cabello de la primera sección y envuélvelo alrededor del cilindro sujetando las puntas.

de la primera sección y envuélvelo alrededor del cilindro sujetando las puntas. Mantén el cabello en el rizador durante 15 segundos o hasta que esté seco, y repite la operación en todas las secciones del cabello.

durante 15 segundos o hasta que esté seco, y repite la operación en todas las secciones del cabello. Una vez completadas todas las secciones de cabello, afloja suavemente los rizos cepillando el cabello con los dedos

Te sugerimos utilizar spray texturizador para crear un acabado con textura además de que este funcionará como fijador, también puedes alternar diversos tamaños de los cilindros y con diferentes direcciones de rizado, así lograrás un aspecto más natural.

