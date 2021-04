Por esta razón los GATOS duermen entre tus piernas en las noches

Hay muchos estudios que han demostrado que tener gatos en casa es algo recomendado para las personas, ya que no sólo son buenos acompañantes, también porque sus ronroneos pueden ser una buena forma para relajar, pero te has preguntado por qué a tu minino le gusta dormir entre tus piernas o sobre ellas.

Si eres de las personas que deja abierta la puerta de la habitación para que tu gato entre a dormir, entonces estás consciente de que en más de una ocasión has intentado moverte y no has podido porque tu amigo peludo está entre tus piernas. Bueno, esto se debe a que les gusta estar en proximidad con el ser que los alimenta, los mima, les cambia el arenero y juega con ellos.

Toma en cuenta que los felinos sólo deciden dormir por las noches con su humano favorito, así que no importa que durante el día conviva o dormite cerca de otras personas.

De igual forma, les gusta acostarse en los extremos del cuerpo de sus humanos, ya sea en los pies o en la cabeza, por cuestiones de supervivencia, porque de esta forma no los puedes aplastar, pues una persona pesa alrededor de 13 veces más que un gato.

Pero en el caso de los cachorros la situación es diferente, porque a ellos les gusta recostarse en el pecho de las personas, ya que los latidos del corazón le recuerdan a la etapa lactante con su madre o de cuando estaban dentro de vientre.

De acuerdo con los veterinarios, los gatos se sienten más cómodos de dormir entre las piernas porque desde ese punto pueden vigilar quién otra o quién sale de la habitación, pues al ser animales territoriales procuran tener el mayor control del lugar en el que descansan. Aunque si lo ves por el lado bueno, también es tu guardia, porque al haber alguien más tu felino se despertará y probablemente se pondrá en posición de defensa.

Además, los gatos siempre buscarán una fuente de calor a la hora de dormir, por lo que estar con su humano es algo que procurarán disfrutar y te permitirá compartir la cama, ya que los felinos, como ya lo dijimos, son territoriales y piensan que todo les pertenece.

