Cabello corto: Atrévete con uno de los estilos preferidos en primavera y dile adiós al calor con estos looks

La primavera puede ser el pretexto perfecto para cambiar de look de forma radical y animarte a llevar ese cabello corto que siempre has deseado, pues este estilo es uno de los favoritos de la temporada de calor por ayudarte a sentir muy fresca, así que atrévete con alguna de estas ideas renuevate.

Llevar el pelo corto es una de las tendencias de cabello que más se van a ver durante este 2021, aunque en realidad es un estilo que nunca pasa de moda y sólo va buscando nuevas formas de llevarse. Muchas lo prefieren por ser fácil de peinar y también porque da un estilo diferente y atrevido.

Laterales rapados

Con este corte podrás acentuar más la diferencia entre el largo de la parte superior y el de los laterales. Lo mejor es puedes llevar la parte superior tan larga como quieras para que que te de oportunidad de probar con diversos estilos de peinado.

Con este corte podrás acentuar más la diferencia entre los largos de tu pelo. Foto: Pinterest

Pelo estilo boyish despuntado

Los cortes pixies algo más largos son los tipo boyish; para lograr este look debes llevar el flequillo muy despuntado y un poco messy (despinado).

Un look desenfadado ideal para quienes quieren algo nuevo. Foto: Pinterest

Corte pixie messy o con volumen

El messy se lleva con el flequillo más largo y la clave es el peinado, pues lo ideal es llevar el cabello revuelto. Puedes utilizar ceras de peinado para que las puntas no queden demasiado rectas y darles movimiento.

Con el pixie con volumen deberás llevar los laterales más cortos que la parte superior, pero no tan depurados como en el caso del rapado. Puedes peinar tu cabello hacia arriba para conseguir un acabado que estiliza el rostro.

El messy se lleva con el flequillo más largo y la clave es el peinado. Foto: Especial

Estilo garçon

Es un estilo que recrea los cortes para hombre aunque con un estilo muy femenino. Para este año además, el garçon se actualiza con flequillos desfilados y cierta asimetría.

Es un estilo que recrea los cortes para hombre aunque con un estilo muy femenino. Foto: Especial

Look con microbob

Pero, si de plano no te convenciste con algo muy corto, te dejamos una opción con la melena más larga que está a medio camino entre el pixie y el largo medio. Sólo debes considerar tu tipo de rostro, pues no es recomendable para chicas con la mandíbula muy marcada. Ideal para quienes todavía no se animan al corto de un pixie. Foto: Pinterest

