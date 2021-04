¿Qué hacer en vacaciones? Siete actividades perfectas para divertirte sin salir de casa

A pesar de que las restricciones por Covid-19 han disminuido, los protocolos sanitarios y las medidas para evitar contagios se mantienen, por lo que las autoridades de salud han recomendado no salir de casa en este periodo vacacional. Sin embargo, para cambiar la rutina, pasar momentos en familia y divertirnos, no es indispensable acudir a lugares concurridos o pasar algunos días en alguno de los puntos turísticos que ofrece el país.

Quedarse en casa durante los días de descanso no debe ser sinónimo de aburrimiento y podemos implementar diferentes actividades que garanticen buenos momentos en compañía de nuestros seres queridos. Lo único que necesitamos es un poco de creatividad. Estas son algunas recomendaciones.

Organicen fiestas con diferentes temáticas

Hacer una fiesta siempre puede ser divertido, especialmente cuando cambiamos lo cotidiano por algo más emocionante. Organízate con tu familia y, si no viven en la misma casa, organicen una reunión virtual en la que cada integrante deba tomar en cuenta la vestimenta, la decoración, la música y hasta la comida enfocada en temáticas diferentes, como películas de terror, programas de televisión, etc. Aquí no hay reglas ni límites para pasarla bien.

Chefs por un día

Aunque puede que la cocina sea una de las áreas más temidas para trabajar en equipo, especialmente en casa, un día podrían darse la oportunidad de recrear su platillo favorito y algún postre que les guste. Los tutoriales en YouTube serán sus mejores aliados para poder lograr resultados deliciosos.

Tarde de juegos

Esta actividad es un clásico de las vacaciones que no puedes dejar de hacer y también puede funcionar en una modalidad a distancia. Cada integrante de la familia deberá buscar un juego divertido en el que todos puedan participar o, si viven en la misma casa, pueden recurrir a los infalibles juegos de mesa.

Noches de lectura

Compartir momentos en silencio también es importante para mantener la armonía en el hogar, las noches podrían ser el momento ideal para que organicen un club de lectura familiar y, al final del tiempo establecido de lectura, comenten lo que aprendieron o las historias que más les impresionaron.

Día de campo

La primavera es una de las mejores épocas para llevar a cabo esta actividad, ya sea en un parque cercano o incluso en casa, pueden realizar una tarde con comida rápida, algún postre y la disposición de pasar un rato agradable mientras platican sobre lo que ha pasado durante los últimos días.

Manualidades

Otra de las actividades temidas es hacer manualidades y, aunque están enfocadas en el desarrollo motriz de los niños pequeños, también funcionan para desestresar la mente de los adultos y mantenernos un rato ocupados.

Noche de películas

Ver una película que sea del agrado de todos es algo complicado, pero pueden establecer turnos para elegir sus filmes favoritos y compartirlos en familia. Además, pueden comprar sus snacks favoritos para terminar el día de la mejor manera.

