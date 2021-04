¿Los jugos naturales son buenos para los bebés?

Muchas veces queremos introducir a los bebés lo más pronto posible a la dieta familiar, entonces cuando empiezan a comer nos apresuramos, muchas veces sin pensar que tan bueno o perjudicial puede ser para su salud nutricional.

Una de las preguntas más comunes en consulta es ¿puedo darle jugo a mi bebé? La respuesta es no, la Academia Americana de Pediatría (AAP), no recomienda que se introduzcan este tipo de jugos naturales en niños menores de 1 año, ya que no tienen ningún beneficio nutricional, al contrario, tienen calorías provenientes de la fructosa (azúcar) y para poder tener un vaso de jugo, se utiliza más de una porción de fruta (por lo menos 3). Otro punto importante a tomar en cuenta, es que cuando la exprimimos o licuamos, se pierde por completo la fibra, así que todo lo beneficioso que tiene la fruta se queda en la cáscara de esta.

Pensando en la parte nutricional, si damos estas bebidas a nuestros pequeños de manera temprana, es mucho más fácil que provoquemos la preferencia de bebidas azucaradas cuando sean grandes, además de que los jugos no sacian la sed.

Algunas otras recomendaciones de la AAP son:

No reemplazar el jugo por la fruta, es mejor consumirlas completas para aprovecharlas al máximo

En caso de dar jugo, nunca darlo en biberón, es muy fácil que se cause caries y desencadenar el síndrome del biberón , causando caries. Tampoco es recomendable dar a los niños jugos a la hora de irse a dormir

Nunca sustituir la leche materna o la fórmula, ya que es un nutriente imprescindible para niños pequeños (por recomendación de la OMS hasta los 2 años), posterior a eso ya se puede dar leche de vaca.

En conclusión, es importante tener en cuenta que lo mejor para hidratar a nuestros pequeños es agua simple, sin agregar nada a ella.

Recuerda que para bebés lactantes la leche materna es suficiente y a los bebés menores de 6 meses no se les debe de dar nada que no sea leche, ya que su pequeño tracto digestivo aún no está listo para recibir nada más que agua, y siempre debe estar purificada o filtrada, nunca de la llave.