Libros para bebés con imágenes reales ¿Por qué no pueden faltar en nuestra colección?

Los bebés llegan a un mundo nuevo, llenos de miles de cosas desconocidas para ellos, en donde tienen que aprenderlo todo. Poco a poco se va desarrollando su lenguaje, conociéndolo por las palabras que sus padres o cuidadores utilizan.

Es de suma importancia describirles lo que sucede y lo que ven para que el lenguaje se desarrolle de una mejor manera, por ejemplo, a la hora del baño, mencionar los elementos como el agua o la esponja, explicarles también qué es y cuándo termina dicho momento para que aprendan a relacionar las palabras con los objetos y las acciones hasta finalmente comprenderlos.

El vocabulario que podemos utilizar en nuestra vida diaria es muy amplio, sin embargo existen muchas cosas que son fascinantes e interesantes para los niños, pero que no podemos tener en casa, como un elefante o un barco.

¿Por qué es importante tener libros para bebés con imágenes reales?

Aunque los adultos tenemos la capacidad de ver la representación de un objeto real en un dibujo, con los niños no pasa lo mismo; ellos aprenden con objetos reales. Esto no quiere decir que si tenemos un libro en donde el personaje es un elefante y sea un dibujo, el niño no sentirá interés y gusto por verlo, pero es muy importante que conozca la imagen de un elefante real y comprenda que el personaje de su libro es la representación de uno verdadero . Los bebés necesitan partir de lo concreto y poco a poco desarrollaran abstracciones.

La editorial Priddy Books tiene una amplia colección de libros que son ideales para bebés, ya que son de cartón grueso, puntas redondeadas y nos muestran imágenes reales del mundo.

La mayor parte de sus títulos están en español e inglés, pero lo más recomendable es comenzar por un solo idioma y que sea el mismo que hablan los padres.

Algunos títulos recomendados son:

Primeras palabras: un libro que nos permite mostrar imágenes de objetos que rodean la vida diaria de nuestro bebé.

Primeras 100 palabras: Este libro nos muestra imágenes de objetos cotidianos que le encantará conocer a nuestro bebé.

Primeros 100 animales: una de las cosas que más puede gustar a un pequeño es el fascinante mundo de los animales, reconocerlos e ir reproduciendo sus sonidos. Definitivamente un libro que no puede faltar en tu colección.

Además de mostrarle al bebé la imagen del animal o el objeto, le podemos ir describiendo más cosas, por ejemplo de qué color es, si emite algún sonido o para qué sirve.

JLRM