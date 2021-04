Chicle: ¿Cuál es el origen de este dulce que TODOS mastican? Aquí la historia

En algún momento de tu vida, has vivido en estrés o quizá después de comer, fumar o beber, necesites ocultar el mal aliento, por lo que un buen chicle ayuda en esas situaciones, habiendo no solo de menta, sino de una infinidad de sabores cítricos y dulces, con múltiples texturas y centro líquido, sin embargo, quizá no sabes el origen de este dulce que todos han masticado.

Antes de empezar, hay que mencionar que el chicle, no es como el producto finalizado en forma rectangular que viene en un atractivo empaque como lo conocemos, ya que está muy lejano a lo que era en sus inicios; un producto derivado de la resina natural de árbol conocido como Chicozapote, también llamado "Manilkara zapota", originario de las selvas de México y el Gran Anáhuac, lugar que fue llamado en ese entonces como Mesoamérica.

Origen del Chicle, extraordinaria transformación

Aunque se dice que el chicle fue desarrollado por un científico e inventor estadounidense, el chicle era utilizado por las culturas que habitaron, como la cultura Maya, quienes lo usaban en ceremonias, al igual que era utilizado para mitigar la sed en tiempos de sequía, para que aumentara la salivación en la boca, esto de acuerdo con el medio Nación Tolteca.

La palabra Chicle, proviene del Náhuatl tzictli, que se traduce como "cosa pegajosa", refiriéndose a la "Resina gomosa" que proviene del tronco del árbol del Chicozapote, según el investigador Fabián Coelho.

Debido a su textura, muy similar a la goma, el material solo se podía masticar, pero no se podía tragar, además, este hecho quedó asentado en las crónicas y códices, que cuentan en la historia del Gran Anáhuac, es que durante el gobierno de Seakatl Topiltsin, alrededor del año 978 después de Cristo, el gobernante más importante de nuestra historia mandó traer de las tierras zapotecas, la resina de chicle que se vendía en cubos perfumados teñidos de color azul, esto para goce y disfrute de los niños que también lo masticaban

Cabe destacar que en la actualidad, el chicle o también conocida como goma de mascar, se comercializa en todo el mundo, y está lejos de ser aquel manjar que se deleitaban los anahuacas, ya que los suministros que se utilizan ya no es la resina de Chicozapote, sino un derivado del petróleo, siendo este producto, un ejemplo del avance que la civilización de aquel entonces heredó.

