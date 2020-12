Pega CHICLE en el cabello de pasajera de AVIÓN por tapar su pantalla: VIDEO

El acto de venganza de una joven a bordo de un avión dividió opiniones en redes sociales, pues pegó un chicle en el cabello de una de las pasajeras que no la dejaba ver la pantalla frente a ella.

La joven que trataba de ver una película durante el vuelo fue interrumpida por el cabello de la pasajera sentada frente a ella, quien no dudó en lanzar su cabellera hacia atrás obstruyendo la vista.

Sin embargo, la pasajera no contaba con lo que haría la vengativa joven, quien no dudó en pegar no sólo uno, sino dos chicles en la cabellera rubia de quien estaba frente a ella.

No paró en un chicle

Por si no fuera suficiente y ante la insistencia de la pasajera por lanzar su cabellera hacia atrás tapando la pantalla, la joven también pegó su paleta.

Además, tomó mechones del cabello y lo metió en su botella con un líquido que parecía ser café. Sumado a ello tomó algunos trozos de cabello cortándolos con un cortaúñas.

Aunque la pasajera sintió los jalones de cabello continuó lanzándolo hacia atrás, hasta el momento en que la joven lo aventó hacia delante y pudo sentir los bultos en su cabello, de inmediato se levantó a verificar lo que había pasado.