¿Quieres salir a pasear con tu GATO? Este ARNÉS es el ideal para tu felino

Los gatos son una de las mascotas que menos preocupaciones dan a sus dueños, sobretodo porque son muy independientes. Muchos de ellos entran y salen de la casa sin inmutarse. Esta es una parte natural de los gatos, la movilidad y mística es algo que los rodea desde siempre. Esta misteriosa actitud es algo que mantiene fascinados a quienes los tienen como compañeros de vida. Así es, muchos humanos se sorprenden de estas actitudes.

Se le denomina como compañeros, porque en caso de los gatos no se les puede decir que tienen dueños ya que esta especie es la que decide permanecer con determinada persona. Quienes aceptan estas condiciones están conscientes de que esta relación tomará el destino que quiera el felino. Quienes cuentan con un carácter bastante peculiar, pero esto no deja de ser muy atractivo para sus compañeros día con día.

Práctico instrumento

A pesar de su actitud de libertad, es necesario que se controlen un poco más. Sobretodo al momento de trasladarse a otro lugar p cuando se tiene que acudir al veterinario. Es por eso que una popular opción es la más querida por los gatos. Se trata de un arnés que ayuda sujetarlo de manera segura y lo que es mucho mejor, que no le causa ningún daño. Este producto se ajusta al cuerpo del minino.

Una de las grandes ventajas es que no le ocasiona calor, lo mantiene fresco ya que cuenta con una malla transpirable. Al mismo tiempo, es liviano para que no le pese al momento de utilizarlo. Además, tiene una correa de nylon que es muy resistente. Este arnés es a prueba de escape ya que tiene cuatro correas de ajuste que le dan la libertad de movimiento al felino que le permiten estar cómodo y seguro.

Comodidad.

En ambos lados tiene una hebilla de seguridad. Recomienda medir con un dedo la distancia entre el arnés y el gato con la finalidad de que el felino no se escape, pero que tampoco se sienta presionado por este producto. El chaleco está diseñado para que la presión se distribuya de manera unánime y esto no sea un impedimento para que el gato pueda andar sin molestia y con la normalidad de no tener nada.

Se adaptan con facilidad

Si el gato nunca ha tenido un arnés de este tipo, lo recomendable es que se le coloque por las noches durante varios días para que se vaya adaptando. Con este arnés se puede salir a caminar con el gato, incluso se puede realizar todo tipo de actividades al aire libre. Este elemento le permite disminuir el estrés de los animalitos al momento de llevarlo al peluquero o cuando es hora de acudir al veterinario.

Especialistas han señalado que el gato se siente cómodo con este arnés. Ante esto, se puede llevar a los distintos sitios en donde se pensaba que corría el riesgo de extraviarse o que estuviera en peligro ante la presencia de otro animal. Por su parte, usuarios afirman que los animalitos se han acostumbrado al arnés por lo que ahora es mucho más fácil ponérselo.

Con información de Yahoo! Vida y estilo

