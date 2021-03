Tenis para look casual; así debes llevarlos para verte siempre en tendencia

Si hablamos de tenis se nos vienen a la mente looks deportivos combinados con conjuntos para hacer ejercicio, pero en realidad este calzado se ha convertido en el favorito de muchos por su versatilidad, pues existen tantos tipos que se pueden llevar con casi cualquier estilo, sobre todo para los atuendos casuales.

Muchos hombres y mujeres optan por llevar tenis porque son cómodos y aunque no lo parezca te hacen estar a la moda y en tendencia, pues cada temporada surgen nuevos estilos que llenan tanto las pasarelas como los escaparates de las tiendas.

Tenis tipo bota

El modelo de bota marcó la moda de los años 50 y hoy son los tenis clásicos que van con todo. Estos los puedes llevar con cualquier tipo de pantalones, pero se ven mejor con versiones un poco más cortas, para mostrar el zapato completo. Para un look retro, puedes doblar tus jeans, aunque también se ven perfectos con faldas o vestido.

El modelo de bota marcó la moda de los años 50. Foto: Pinterest

Los sneakers clásicos

Puedes combinarlos con muchas prendas pero deberás asegurarte de no llevarlos con un look simple o aburrido para que los tenis no se roben toda la atención, sobre todo si se trata de los más clásicos.

Puedes combinarlos con muchas prendas y se verán muy chic. Foto: Pinterest

Los blancos minimalistas

Tienen un estilo minimalista que es atemporal. Son los mejores tenis para usar con un traje o con un look un poco más sofisticado y elegante, aunque puedes llevarlos también con jeans y con una camisa casual.

Tienen un estilo minimalista que es atemporal. Foto: Especial

Look sport-chic

Aunque estos tenis parecen para correr, en realidad no lo son, pero se ven muy bien con looks casuales y deportivos, como con unos pants básicos, combinados con un cárdigan o con unos jeans con una chaqueta tipo beisbol que te dará el toque sport pero chic.

