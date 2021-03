¿Cómo cuidar mi piel del Sol? Te decimos cómo protegerte esta Semana Santa

El cuidado de la piel está muy relacionado con la salud y la belleza, por eso es importante que la protejas de los daños provocados por largas exposiciones a la luz solar y a los rayos ultravioletas, sigue una serie de consejos prácticos para que puedas prevenir algunos daños.

Proteger tu piel te ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro, la aparición de manchas y enfermedades como el cáncer de piel. Si tienes pensado salir de vacaciones en esta época de Semana Santa, debes considerar estas recomendaciones para cuidar de ti y de tu piel.

Recuerda que no solo en temporada vacacional o cuando visites algún destino de playa es necesario protegerte, ya que esta serie de sugerencias aplican para todos los días del año y debes considerar esta rutina como parte de tus cuidados personales y de atención a tu salud.

Luce radiante y presume una piel hidratada

Utiliza accesorios como sombreros y gafas con filtro solar para protegerte del sol. FOTO: Pixabay

Al hablar de cuidados de la piel nos referimos tanto a la prevención de los daños provocados por la exposición al sol y a los rayos ultravioleta, los cuales pueden tener distintos niveles de riesgo; trata de usar siempre protector solar el protector solar, el cual se debe convertir en un básico de tu rutina de belleza, se recomienda utilizar el FPS 30 todo el año y así retrasar la aparición de manchas y arrugas.

Las prendas y los accesorios también contribuyen al cuidado de la piel en cualquier temporada del año, opta por prendas claras, el uso de sombreros y gafas de sol con filtro solar. Para mantener bien hidratada tu piel utiliza una buena crema hidratante por las mañanas, no dejes de utilizar el protector solar FPS 30, que ayudará a nutrir y proteger tu piel todo el tiempo.

Ya durante la noche puedes utilizar una crema reparadora o antiedad de tu preferencia. Además no dejes de hidratarte, consume muchos líquidos y jugos naturales, reduce el consumo de refrescos y también alcohol, con ello darás a tu piel la hidratación que necesita desde adentro hacia afuera.

Noticias Relacionadas Jugo de tomate tiene grandes propiedades para lucir una piel y cabello sanos

Los baños de sol son muy recurrentes, ya que proporcionan vitamina D, necesaria para la salud de huesos y dientes, solo que no te excedas en el tiempo de exposición. Te sugerimos que no te expongas en las horas en que los rayos ultravioleta son más peligrosos, esto es entre las 11 y las 16 horas. El hecho que esté nublado no quiere decir que es menos dañino, ya que la radiación ultravioleta puede llegar a pasar en un 50% y 85%.

mypr