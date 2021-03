Esto debes de hacer para ganar músculo ejercitando solo tu mente

Partiremos de una premisa que es fundamental para entender la importancia de nuestros pensamientos, y es que nuestro diálogo interno condiciona nuestros resultados externos, es por esto que es importante, primero que nada identificar nuestros pensamientos, para después poder cuestionarlos.

Esto pasa sobretodo al momento de hacer ejercicio cuando llegan pensamientos negativos a nuestro cerebro, al encontrarnos con un reto físico difícil de realizar; es fundamental que aprendamos a desviarlos hacia algo positivo y objetivo. Esto también se verá reflejado en tu rendimiento físico, ya que el cerebro es el principal gobernador de la fatiga, aunque el cuerpo impone límites a tu desempeño físico, es el cerebro el encargado de decidir cuándo parar y cuándo seguir.

Utilizar estrategias como el autodiálogo, la programación neurolingüística y la conciencia de nuestras palabras, nos ayudarán a rendir mejor, a tener mejores resultados, y sobretodo, a disfrutar el proceso; aquí te dejamos dos ideas que puedes implementar durante tus entrenamientos:

1. Pensamientos autodestructivos vs. Pensamientos constructivos

Como ya lo mencionamos antes, nuestro cerebro está acostumbrado a generar pensamientos automáticos y en muchas ocasiones negativos al momento de entrenar, pero qué pasaría si los intentas cambiar por estímulos objetivos, te dejamos un ejemplo:

- Sustituye un pensamiento autodestructivo como:

"No sirvo para esto, no puedo hacerlo".

Por uno constructivo como:

"No tuve los resultados esperados porque seguramente no fui consciente de mis errores , lo intentaré la próxima vez cambiando el enfoque y poniendo más atención".

- Sustituye un pensamiento autodestructivo como:

"Las demás personas son mejores que yo y tienen resultados más rápido".

Por uno constructivo como:

"No debo compararme con nadie, soy consciente que cada persona tiene limitaciones diferentes, únicamente me enfocaré en hacer mi mayor esfuerzo sin dejar que factores externos me afecten".

2. Motivación en las palabras

Una de las estrategias más sencillas para lograr mejorar el autodiálogo y potenciar el rendimiento, es por medio del uso de frases motivadoras. Y aunque no es una idea reciente, hoy en día la ciencia demuestra su efectividad por medio de diversos estudios.

El proceso que va desde escoger las mejores frases que se ajusten a tu situación, hasta el aplicarlas en tus sesiones de ejercicio, es realmente sencillo y efectivo, que ofrece mejoras equivalentes a suplementos. Nuestra mente es una poderosa farmacia, y nuestros pensamientos influyen sobre los químicos que produce.

En Erre Barre impulsamos la conexión entre mente y cuerpo, y celebramos el autodiálogo, tenemos la firme creencia que el cuerpo humano puede lograr todo lo que el cerebro permita. Es por esto que nos encanta fomentar los entrenamientos en los que seas consciente de todo lo que sucede por tu cabeza y tu cuerpo, viviendo en el aquí y el ahora. Si tú tienes una mal rato intentando controlar tus pensamientos negativos al momento de hacer ejercicio, estos consejos te pueden ayudar, pero sobretodo, el no ser tan duro contigo mismo, recordando que los grandes cambios suceden un paso a la vez.

Por: Erre Barre

IG: @errebarre

JLRM