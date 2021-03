MANGO: ¡Lo estabas haciendo mal! Esta es la forma CORRECTA de comer esta fruta de temporada

Llegó la primavera a México, lo que significa un mejor clima, sol, calor, jardines y árboles verdes, ciudades con tonos morados por el florecimiento de las jacarandas y frutas maduras y dulces, pero sobretodo, ¡inicia la temporada de mango!, el preferido por muchos y el ingrediente perfecto para recetas frescas. Conoce cuál es la forma correcta de comer un mango.

Esta deliciosa fruta proviene del árbol Mangifera indica de la región de los Himalayas en India y se cultiva desde hace miles de años; sin embargo, con el paso del tiempo el mango se fue dando en zonas calurosas del planeta debido al comercio entre países, llegando por fin a México.

El mango es una de las frutas favoritas de las personas, no solo por su inigualable sabor, también su brillante color, aroma y versatilidad en la cocina, además de ser muy saludable. Comer esta deliciosa fruta de temporada trae consigo grandes propiedades y beneficios para la salud.

Es rico en vitamina C, que ayuda a reforzar el sistema inmunológico, vitamina E, A, así como calcio, magnesio y potasio. Contiene fenoles que ayudan a prevenir el cáncer y previenen la degeneración muscular; además son ricos en fibra, por lo que ayudan a la buena digestión y favorecen al cuidado de la piel.

Esta primavera, temporada de mangos, no olvides consumir esta fruta que ayudará a tu salud, pero sobre todo, no dejes de disfrutar su delicioso sabor. Seguramente te ha pasado que al intentar comerlos haces todo un batidillo, te ensucias las manos, la boca y no logras cortarlo como a ti te gustaría. Conoce cuál es la forma correcta de pelar y comer mango sin hacer un desastre.

Forma correcta comer mango

Paso 1: Corta el mango por la mitad horizontal, alrededor del hueso. Gira la fruta mientras el cuchillo la corta.

Paso 2: Con tus manos, gira las dos mitades del mando en sentido contrario y sepáralas. De un lado tendrás una parte con el hueso y la otra sin éste.

Paso 3: La pulpa que está pegada al hueso la puedes chupar con la boca, o bien, podrás desprender fácilmente el hueso para dejarlo a un lado.

Paso 4: Ahora sí, teniendo las dos mitades abiertas, ya podrás disfrutar del mando con una cuchara, sosteniendo con tu otra mano la fruta, sin ensuciarte.

mjsc