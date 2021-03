Desayuno saludable con el que puedes bajar 22 kilos en solo 13 meses

Esta es la historia de Kashyap Shah, joven de 25 años que es médico y cirujano en Indore, ciudad ubicada en el centro de la India. Algunos de sus amigos lo admiraban por sus extraordinaria preparacipon profesional, muchos más solamente veían su aspecto físico, para ellos era un hombre obeso más.

Debido a esta situación durante mucho tiempo Kashyap tuvo que aguantar un sin número de comentarios crueles por su exceso de peso y muchas humillaciones en diferentes partes de su vida.

Sin embargo lo más importante de esta situación era que él sabía muy bien dónde estaba el grave problema, por lo que decidió ponerle solución: en apenas un poco más de un año ha perdido 22 kilos y ahora se siente una persona nueva.

Y lo mejor de todo es que lo logró gracias a su primer comida del día. Quieres saber cómo lo logró a continuación te contamos cada uno de los detalles.

Cómo adelgazar más de 20 kilos en 13 meses

Shah era consciente de que su alimentación era muy mala, pero gracias a que sus conocimientos médicos eran suficientes para cambiarla y hoy revela cómo hacerlo.

Cuando se propuso adelgazar, llegó a pesar 94 kilos. El cirujano contó al Times Of India que siempre le gustó comer, sin embargo fue en su adolescencia donde comenzaron sus problemas de sobrepeso, sin embargo no fue hasta que se subió a la báscula cuando supo que debía cambiar su estilo de vida radicalmente.

Cabe señalar que el joven pesa un poco más de 70 kilos actualmente. Lo primero que hizo fue reducir el consumo de fritos; posteriormente también se propuso no comer alimentos azucarados; y por último, fue rebajando el tamaño de sus raciones hasta que al final sus platos eran apenas la cuarta parte de lo que comía anteriormente.

De esta forma llegó a preparar una dieta muy saludable. Comenzando con el desayuno, en el tomaba una cucharadita de proteína, frutos secos, leche desnatada con muesli y una manzana.

Desayuno saludable. Foto: Pixabay

Para la comida había dos panes típicos indios, un curry de verduras y una ensalada; y para la cena, solía ingerir una sopa de verduras o, dependiendo de lo que hubiera comido, un guiso de lentejas con verduras. Además, tomaba una taza de té verde antes de salir a hacer ejercicio.

Como muchos saben la primera comida del día es la más importante del día, pues en ella el cuerpo recibe proteínas, además de frutas que son fundamentales para no pasar hambre por la mañana y, por tanto, no tener que comer algún snack, que en la mayoría de las veces suelen ser no saludables.

Kashyap reconoce que, de vez en cuando, se da algún gustito, los cuales son más de las calorías necesarias, sin embargo es la forma de permanecer concentrado en su dieta.

Finalmente realizar ejercicio es fundamental, por lo que entrenar seis días a la semana durante una hora diaria es necesario. Casi siempre se dedicaba a ejercicios cardiovasculares, abdominales y entrenamiento muscular.

Con información del Confidencial

