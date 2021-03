Lorena Herrera revela su ejercicio secreto para tener una cintura envidiable: VIDEO

Desde hace más de tres décadas, Lorena Herrera se ha convertido en un icono de la belleza femenina dentro del mundo de la farándula, y a pesar de que pase el tiempo, la famosa continúa conservando su envidiable figura.

Es por eso que la conductora y actriz se ha posicionado como un referente debido a su escultural silueta, misma que no tiene reparo en presumir, pues como ella lo ha confesado en diversas ocasiones, la figura ideal no se consigue de la noche de la mañana, sino a base de esfuerzo constante y disciplina a la hora de hacer ejercicio.

Es precisamente por esto que Herrera siempre ha manifestado el amor que tiene por el ejercicio, ya que éste se ha convertido en parte cotidiana de su vida, además de que le ha brindado la envidiable figura que posee, especialmente en lo que refiere a su cintura.

Para conservar su silueta y marcar su diminuta cintura, la famosa ha publicado en Instagram cómo lograr obtener esta figura y cómo trabaja sus rutinas para adelgazar en esta parte del cuerpo.

A través de esta red social es que la conductora y actriz mostró que su secreto para tener una cintura de revista es utilizando nada más y nada menos que una faja de gel.

Además de mostrar cuál es la rutina que ella prefiere para hacer volumen, en las piernas la presentadora de televisión aprovechó para emitir una peculiar reflexión entorno al alimento del cuerpo.

En este sentido, Lorena Herrera aseguró que el cuerpo no sólo se alimenta de comida, sino también de ejercicio y vitalidad, destacó que el deporte y la vida sana no se trata sólo de moda, sino que se trata realmente de un tema de salud.

El cuerpo no solo se alimenta de comida, también de ejercicio. Es mega importante, no solo para estar mejor físicamente si no también se producen muchísimas hormonas importantísimas para la salud, tener mas energía y estar de mejor animo. Una buena faja con un gel para sudar y plástico encima te ayuda a tener un cintura mas pequeña", asegura Lorena Herrera.