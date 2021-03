Cuidados de la piel: Estos son los peligros de no desmaquillar tu rostro

Puedes que llegues cansada de trabajar, de una reunión, o simplemente te quedaste dormida maquillada, pero tu piel podría sufrir las consecuencias de un hábito tan sencillo como lavarte el rostro. Tu rostro es tu cara de presentación así que cualquier imperfección se reflejará inmediatamente.

Envejecer más rápido

El envejecimiento prematuro de la piel puede suceder si no limpias tu rostro, debido a que los poros de la piel permanecerán tapados porque no has retirado esa capa de maquillaje, esto hará que disminuya el flujo de oxígeno por lo que el cutis envejecerá antes de tiempo.

Tu piel puede comenzar a presentar resequedad. Recuerda que la mayoría de las cremas y tratamientos para la piel recomiendan aplicarlo durante las noches porque durante la fase nocturna es cuando las vitaminas y nutrientes comienzan a regenerarse y si no ayudamos a mantener limpia esta zona solo obstaculizamos este proceso.

Aparición de acné

No sólo los adolescentes sufren de acné. Al no retirar el maquillaje, provocamos que los poros permanezcan tapados y que éstos no respiren, esto acumulará impurezas y aparecerán espinillas, puntos negros y barritos.

Noticias Relacionadas Protege tu piel de la contaminación con estos remedios caseros en menos de 5 minutos

Adiós pestañas

¿Has notado que al no quitarte adecuadamente el rímel, te cuesta más trabajo al siguiente día enchinar tus pestañas? Desafortunadamente también tus pestañas sufrirán las consecuencias por no desmaquillarlas correctamente, se volverán débiles y más quebradrizas por lo que caerán con mayor facilidad.

En caso de que no cuentes con tu agua micelar para la limpieza facial, puedes ocupar aceite de coco natural para desmaquillar tus pestañas o jabón neutro y agua. No hay pretexto para descuidar tu piel ni por un momento, recuerda que tu rostro revelará tu edad y si no lo cuidas éste se verá sumamente afectado.

mgm