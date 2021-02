Este es el perfume favorito de SHAKIRA para usar diario y que además es BARATO

Shakira es la cantante latina más reconocida en el mundo y es que la colombiana ha sabido llegar con su música a todos los rincones del planeta.

Además de ser un referente de la música, también destaca por marcar tendencias en la moda y la perfumería no es la excepción, pues se debe recordar que la compositora tiene una línea de fragancias que llevan su nombre. Rock, Dance y S son las colecciones que ella presenta y de las cuales su publico está enamorado.

Pero de entre todas éstas destaca una que tiene notas de aromas florales con un fondo de vainilla, se trata nada menos que del Dance Midnight, que ha demostrado ser eficaz para el día a día y lo que más gusta es su precio, pues se puede conseguir en tiendas departamentales en México en su presentación de 80 mililitros en menos de 800 pesos.

Dance Midnight by Shakira

Shakira y sus cambios

Es de recordar que recientemente la interprete de "Día de enero" fue tendencia gracias a su cambio de look, que algunos de sus fanáticos calificaron como el "regreso a sus orígenes", pues se puede ver a la nacida en Barranquilla sin el pelo rubio, de hecho utilizó un tinte rojo, sí con un look más rockero, como el que usaba al iniciar su carrera.

Shakira tiene 44 años y su más reciente colaboración con The Black Eyed Peas, "Girl Like Me", se ha convertido en un éxito, sobre todo de internet, donde los usuarios de redes sociales, de TikTok principalmente, utilizan la melodía para montar coreografías y rendir tributo a la cantante que a través de sus plataformas de social media es muy activa y no pierde oportunidad de compartir los momentos que vive al lado de su esposo el futbolista del Bercelona de España Gerard Piqué y de sus pequeños hijos Sasha y Millan.

