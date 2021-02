¿Qué es ROBLOX y por qué mi hijo no deja de jugarlo? Todo lo que debes saber del videojuego

Ya hemos comentado aquí acerca del bicho que nos trae en jaque; esta pandemia, también ha provocado un aumento en las horas que le dedicamos a las pantallas, tanto hijos como padres sufren en esta nueva realidad pues los adultos ya no saben qué hacer con sus hijos; por un lado es importante que se entretengan, y por otro ya no pueden despegarlos de las pantallas, lo que es entendible pues los pobres niños no pueden salir, de tal forma que los videojuegos en línea se han convertido en el único canal para convivir o interactuar con gente de su edad.

Sé que muchos de ustedes son padres efectivos o quieren serlo, y por tal razón, buscan informarse y conocer caminos para tener una buena relación con sus pequeñines a través de las buenas prácticas y el amor pero, sobre todo, entendiendo su ambiente.

El tema de la tecnología, le ha complicado la labor a más de uno, sobre todo si hablamos de videojuegos y sin duda uno de los más jugados hoy en día es Roblox.

¿Cómo llegar a ellos, cómo entender la plataforma, como saber si están consumiendo contenidos acordes a su edad, cómo saber con quién hablan, y cómo implementar medidas de seguridad? son todas preguntas que vamos a responder aquí, pero antes que nada; ¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma online donde los gamers internautas pueden conocer gente, jugar con ellos, generar mundos y mini-juegos y entrar a las creaciones de otros usuarios.

Es de acceso gratuito y ofrece la posibilidad de comprar ítems cosméticos que brindan infinidad de personalización tanto para los personajes, como para los mundos. Ya saben, sombreros, mascotas, cuerpos, rostros, pelucas, tatuajes, piercings, muebles, edificaciones, materiales como pasto, roca, etc... Hagan de cuenta que es un Minecraft, pero gratis con código abierto y que sólo puede jugarse en línea.

Como pueden ver, Roblox es enorme de verdad y eso lo puede hacer parecer como peligroso o complicado, pero en realidad es tan sencillo como cualquier aplicación si tomamos en cuenta los siguientes aspectos de la plataforma.

¿Cómo le saco provecho?

Como en todo juego y sobre todo uno en línea, debemos implementar cierta supervisión sin ser invasivos y evitando ser permisivos.

Debemos tomar en cuenta que al ser una plataforma manejada y creada por sus propios usuarios, nos podremos encontrar con juegos tan inofensivos como Tetris, o con juegos más agresivos; donde eliminas a otros usuarios o donde se usa el suspenso y el terror a través de personajes bizarros y horribles. Hay contenido para todas las edades y criterios.

Darnos "nuestras vueltas" y asomarnos a las pantallas de nuestros hijos es totalmente válido, pero primero intenten preguntarles, qué juegan, si están bien, y pidan que les expliquen de qué trata el juego, sin sonar a detectives preocupados, más con un tono de interés por conocer el juego al grado de pedirle a nuestro retoño que nos deje jugar una partida (sí, yo sé que es difícil, pero ¿cómo saber si no lo hacemos?) nos tomará uno o dos minutos jugarlo para saber si el juego es inofensivo o no.

En cuanto a lo que nuestros hijos van a escuchar en línea, no hay forma de controlarlo, hay niños de 7 u 8 años que ya dicen más palabrotas que nosotros como adultos, es más, hasta se saben unas que ni hemos escuchado, pero bueno, nuestros hijos están expuestos a eso aquí, en la escuela, en el parque, donde sea. En este rubro, la educación que les demos, hará que nuestros retoños eviten esas palabras, o en caso que las repitan, hay que explicarles que si continúan expresándose de esa forma, entonces ya no podrán jugar en línea con el audio de los amigos encendido.

¿Cómo motiva a mi hijo?

Es bien importante sentar el precedente de que no somos amigos de nuestros hijos, somos primero que nada sus padres, sus guías y al final, sus amigos. Traten de acercarse más a ellos a jugar sus juegos sin juzgar, hagamos un reconocimiento, veamos sus reacciones, anotemos todo lo que creamos necesario para después poder platicarlo y evitar malos hábitos como la frustración.

Tip para esto último; usa frases como: “tú puedes, es un juego, tienes otra vida, no pasa nada, vuelve a empezar, tómate un descanso y lo intentas más tarde, estás enojado, ve y descárgate con una almohada”. Pero sobre todo, nada de aventar el control o pegar en la mesa y nada de lastimarse o lastimar a otros.

Toda esa comunicación será la clave del éxito y propiciará la cercanía entre ustedes y sus chavitos, quienes notarán un interés legítimo de sus padres por las cosas que ellos hacen.

Cualquier duda que tengan con Roblox o cualquier otro juego, recuerden que me pueden encontrar en @papagamermex para cualquier consulta.

No seamos padres perfectos, seamos padres efectivos.