Nadar con el tiburón ballena y ver a la ballena gris, La Paz tiene pura aventura

Ubicada en Baja California Sur, este destino ofrece grandes sorpresas que lo hacen único y original. Imagina poder pasar cuatro días en esta tierra, en la que se junta el desierto con el mar, creando paisajes únicos.

Para llegar a La Paz hay vuelos directos con diversas aerolíneas como con Aeroméxico y Volaris desde la Ciudad de México y Guadalajara y, con escalas casi desde cualquier punto del país.

El primer día de tu visita ve a El Triunfo, un pintoresco pueblo minero atrapado en el tiempo; se encuentra a 30 minutos del aeropuerto de La Paz. Con preciosas vistas del desierto descubre este pueblo histórico de Baja California Sur que tiene además excelentes propuestas gastronómicas en las que podrás degustar desde fish and chips, hasta totoaba rebozada, un pez regulado cuya pesca no está permitida y que obtienen de granjas sustentables, también podrás probar la almeja frita y una selección de coctelería de autor y cervezas artesanales.

En El Triunfo debes visitar el Museo Ruta de Plata, que te llevará por un recorrido sobre cómo se creó esta población que data de 1748, con el auge del pueblo minero de oro y plata; quienes lo crearon, intentaron hacer una simulación de cómo era la mina antiguamente, tienen también una galería de sombreros de la época, degustación de vinos y quesos de la zona.

El pueblo ahora tiene un aura de pueblo fantasma que más parece un set para filmar películas y ambiente más festivo y concurrido durante el fin de semana.

Ya de regreso en La Paz disfruta de alguna opción gastronómicas del malecón como El Anzuelo, ahí podrás encontrar deliciosos tacos y tostadas de mariscos.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

El segundo día puedes lanzarte a la aventura e ir a visitar uno de los mejores lugares para ver ballenas grises en Puerto Chale.

A casi dos horas de la zona hotelera, merece mucho la pena, ya que estas ballenas fuera de ser tímidas, son hasta curiosas, y se acercarán a saludarte, la temporada de ballenas inicia el 15 de diciembre y termina el 30 de marzo.

A estas aguas, estas hermosas ballenas gigantes llegan a las costas del Pacífico mexicano para alimentarse, reproducirse y a criar a sus ballenatos durante cuatro meses, antes de emprender su regreso hasta las costas de Alaska.

Esta experiencia de verlas de cerca, escucharlas y ver cómo interactúan entre ellas, es una experiencia única en su tipo, ya que te reconcilia totalmente con la naturaleza. Ésta como el resto de las bahías de observación están reguladas, para protegerlas y no ser invasivos. Los destinos de observación de Ballena gris en La Baja son: Puerto Chale, Guerrero Negro, López Mateos y San Ignacio. De ballena azul en Loreto, y de ballena jorobada en Los Cabos.

La mayor de ellas es la ballena azul, que alcanza los 30 metros y las 200 toneladas. Esta visita la puedes adquirir con las agencias de viaje que venden el destino desde tu ciudad de origen, o también la puedes contratar con el concierge de tu hotel un poco más cara, por aproximadamente mil 300 pesos, y no requiere de ninguna habilidad física, por lo que cualquiera puede realizarla.

LA ADRENALINA DE NADAR CON EL TIBURÓN BALLENA

El tercer día puedes visitar al tiburón ballena, intenta tomar el primer turno, el operador del tour te recogerá a las siete de la mañana en tu hotel para transportarte a la marina, donde te entregarán el equipo y un traje para esnorquelear y te dan una breve explicación de la actividad, a partir de ahí podrás abordar la lancha o yate que te llevará al área donde se encuentran, aproximadamente, a media hora de la marina de La Paz. Esta zona también está regulada, por lo que sólo se permite un número reducido de lanchas, es por eso que se recomienda llegar temprano, una vez que te dan el acceso, uno de los guías comienza la búsqueda de una mancha muy particular en el mar.

Con una vista de lince, localizan un tiburón ballena que está alimentándose cerca de la superficie, la lancha se acerca lentamente para no espantarlo ni molestarlo y una vez que te encuentras a unos diez metros del tiburón, ya no lo puedes pensar más, debes lanzarte inmediatamente junto con él guía y nadar hacia él tiburón, por respeto hacia él, no lo debes de tocar, debes mantenerte patalenado a toda velocidad cerca de él, aproximadamente a un metro de distancia, pues mientras más pataleas, más tiempo podrás nadar a su lado, por trayectos de 20 a 50 metros.

Él avanza lentamente y cambia de dirección a voluntad, por lo que hay que poner atención para no estorbarle en su camino, y no toparte con él, sólo tienes el privilegio de nadar a su lado, o algunas veces por encima de él, observando cómo se desplaza en el mar, él simplemente va filtrando el agua con su inmensa boca para comer plancton.

No te espantes es inofensivo, y siempre estarás acompañado por tu guía, podrás lanzarte tres o cuatro veces a nadar con ellos, mientras te hacen fotos y videos que te enviarán posteriormente, dependiendo de la visibilidad del agua en ese día, sin duda, nada te dará más adrenalina que la oportunidad de nadar a la par de este majestuoso animal que ni siquiera se inmuta de tu presencia.

Puede que te suene algo peligroso nadar junto a un animal de entre cinco y 10 metros, pero en la práctica no lo es, cualquiera que sepa nadar la puede realizar; no se recomienda para niños menores de 6 años, que igual pueden ir al paseo y verlo desde la embarcación.

Una vez terminada la actividad, dependiendo del paquete que adquieras, puedes visitar el faro de San Rafaelito y esnorquelear con los leones marinos y observar los corales, o un poco más lejos en la isla de Espíritu Santo, donde llegan a descansar y alimentarse una inmensa colonia de estos animales, y posteriormente a la vuelta ir a visitar alguna de las ya muy famosas playas de Balandra, donde podrás disfrutar en soledad de un paisaje paradisiaco y hacer una comida en la playa, montada por los guías, también puedes acceder a estas bahías por carretera.

Aquí también se realiza paddle boarding y kayak, para observar algunos peces exóticos y pequeñas mantarrayas. La actividad del nado con tiburón ballena dependiendo del operador es de aproximadamente mil 400 pesos, y en una lancha de lujo privada para 5 personas que te lleve a las tres actividades incluyendo la comida, puede llegar hasta los 12 mil pesos, o variar si decides hacer glamping en Balandra. Disfruta por la noche uno de los restaurantes icónicos de La Paz como Sortis, o el más clásico restaurante de mariscos del malecón El Bismarkcito.

EL MOGOTE, A TODO TERRENO

Si tienes la suerte de que tu vuelo sea por la tarde, te recomendamos una última actividad, no menos divertida que todas las anteriores, la renta de autos todo terreno para pasear por el desierto, a la orilla del mar, en las dunas de arena de El Mogote, sube y baja las dunas a toda velocidad manejando estos rudos vehículos, y empanízate de arena mientras recorres partes del desierto, algunas veces la costa, algunas los bosques de órganos, observa la fauna del desierto y hasta un resquicio del esqueleto de una ballena a la orilla del mar, a solo 30 minutos de La Paz, intérnate en los caminos de tierra, y en las dunas, donde además de subir y bajar a grandes saltos, podrás hacer sand boarding, sobre una tabla especial.

Considera que de La Paz regresarás con un kilo de más porque la comida es deliciosa, bastante empolvado de arena, un poco asoleado, pero lleno de grandes recuerdos y fotografías que atesorar con tu pareja o con toda tu familia, y que el costo de estas actividades es muy accesible, comparado con realizar las mismas actividades en otras ciudades de playa de nuestro país.

La hotelería mayormente es de cuatro estrellas, pero puedes encontrar resorts de lujo como Costa Baja, o más accesibles y preciosos como el Hyatt Place, con una vista única del embarcadero.