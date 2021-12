¿Qué tanto conoces a tu perro? Estos son los síntomas para saber si tiene frío, ¡protégelo!

Los perros son el mejor amigo del ser humano, pues no sólo nos demuestran su lealtad, sino que se mantienen pendientes de nosotros y están presentes hasta en los momentos más difíciles en los que basta su compañía para recuperar los ánimos. Es por ello que así como un perro puede cuidar de nosotros, se les debe cuidar, sobre todo en esta temporada invernal.

Y es que una creencia que muchas personas siempre tienen presente es que a diferencia de los humanos, los canes no necesitan cuidados extras contra el frío y las bajas temperaturas. Hecho que no del todo es cierto, pues si bien su pelaje les ayuda a mantener su temperatura corporal, no es una protección al cien por ciento.

Es decir, los "lomitos" también pueden tener frío y es algo que como fieles dueños de estos animales de compañía debemos tener presente. Incluso, hay varios síntomas de los que debemos estar alerta, pues de detectarlos a tiempo se puede evitar una visita al veterinario ante un resfriado o gripe canina, malestares que se pueden extender hasta por dos semanas.

No olvides que hay peludos que son más propensos a pasar frío, como las razas pequeñas y aquellas que tienen poco pelo, además también influye mucho la edad de la mascota. Checa los detalles sobre los síntomas que advierten que tu perrito tiene frío y pon a prueba qué tanto lo conoces.

Temblores

Un síntoma obvio y fácil de detectar para ver si nuestro animal de compañía no logra regular su temperatura ante las bajas temperaturas, sobre todo por las noches y las primeras horas de la mañana, es que comience a temblar de la nada. De ser así basta con no dejarlos a la intemperie o si se tarta de su paseo diario, tratar de buscar un horario en la que el clima no le afecte.

Sin embargo, este malestar no se debe confundir con los temblores por nervios, pues hay muchos perros que suelen comenzar a desarrollarlos ante una situación que les causa ansiedad, estrés o miedo. Uno de los ejemplos más comunes es cuando los peludos se asustan por los fuertes sonidos que produce la pirotecnia.

Orejas frías

Las extremidades de los "lomitos" suelen ser la mejor opción para detectar que tu pequeño no la esta pasando bien y si al tocar sus orejas están frías, lo mejor es ayudarlo a entrar en calor ya sea alejándolo de la intemperie o con algo de ropa especial.

Se acurruca y presenta somnolencia

Otra forma de detectar estos síntomas es si tu perrito se acurruca y mete su cola entre las patas, pues es la respuesta de su cuerpo para tratar de entrar en calor. Asimismo, puede llegar a sentirse más cansado de lo normal y presentar somnolencia.

Músculos rígidos

Acariciar y masajear al animal también puede revelar si su cuerpo está respondiendo al frío, pues debido a las bajas temperaturas sus músculos pueden presentar rigidez. Esto porque crece la tensión en sus tejidos y provoca la contracción muscular.

Pero también se debe considerar que si el clima no es frío o si la rigidez persiste en el perrito, se debe consultar a un experto, pues también podría ser una consecuencia de déficit de calcio, así como resultado de lesiones y heridas, que puedan causarle dolor.

Piel seca

Al igual que a los humanos, la respuesta de los perros ante el frío puede detectarse con la piel seca. Es por ello que en esta temporada invernal se recomienda que revises constantemente el estado de salud de tus perros. Ya que en el caso de este síntoma, los animales también pueden desarrollar picazón.

Aunque el evitar su exposición a las bajas temperaturas puede aliviar el malestar, en algunos casos puede empeorar y deberán utilizar cremas y bálsamos especiales que ayudarán a recuperar una piel sana y suave.

