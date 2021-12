Diabetes: 3 ejercicios para bajar los niveles de azúcar en sangre

La diabetes es una enfermedad crónica que necesita un riguroso control para que no desencadene en problemas de salud más graves como ceguera, disfunción renal o enfermedad cardíaca. Esta patología que afecta a millones de personas en todo el mundo se desarrolla cuando el páncreas no elabora suficiente insulina o cuando el organismo no usa correctamente lo que produce. Los pacientes diabéticos, para bajar los niveles de azúcar en sangre, deberán practicar 3 ejercicios esenciales, según cuentan especialistas.

En la prediabetes, que se desarrolla cuando los niveles de azúcar en sangre son altos pero no lo suficiente para ser catalogado como diabetes, es fundamental practicar los ejercicios para bajar la elevada glucosa y no sufrir desmanes en la salud. En consecuencia, además de una correcta alimentación, la actividad física será fundamental para no caer en la enfermedad, controlando el azúcar en sangre y disminuyendo los síntomas.

El primero de los ejercicios físicos es un conjunto de prácticas deportivas combinadas. Esto radica en la necesidad de hacer actividad regular y sumar rutinas con distintos materiales como pesas, mancuernas o barras. Esto permitirá lograr mejores resultados de salud, mientras que para ver los niveles de azúcar en sangre reducidos y combatir la diabetes, expertos sugieren hacerlo durante media hora por día.

La caminada es otro de los ejercicios recomendados para disminuir la glucosa que afectará a la diabetes. Si bien es un deporte de bajo impacto, se recomienda realizarla porque tiene resultados asombrosos, especialmente en aquellos que padecen la enfermedad del segundo nivel. En este sentido, se podrá robustecer el sistema cardiovascular afectado por la patología si se desarrolla durante 30 minutos, al menos 3 veces por semana.

Foto: Pixabay

Finalmente, en pos de buscar una mejor salud, el tercero de los ejercicios será uno que se practica desde la niñez: saltar la cuerda. Esta actividad física permitirá reducir la dependencia de insulina debido a que demanda demasiado esfuerzo, contrarrestando los efectos de la diabetes. Aunque si resulta exigente para el diabético, se podrá saltar entre 2 a 5 minutos diarios.