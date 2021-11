Alimentación Infantil: ¿El chocolate es malo para los niños? Cuál comer y cuánto

¿Qué es el chocolate? Es un dulce que se obtiene de la mezcla de azúcar con las semillas del cacao, es un alimento que se consume desde tiempos prehispánicos. Hoy en día, es uno de los postres favoritos de niños y adultos, y aunque tiene grandes beneficios, también debe cuidarse su consumo.

Aunque es común que los más pequeños consuman dulces, debes saber que el chocolate no es apto para todas las edades, al menos no en infantes de menos de 12 meses, ya que este les puede provocar alergia. Luego de cumplir un año, pueden consumirlo, pero de preferencia se recomienda que sea más cacao y no su forma procesada.

Aunque el chocolate es dulce y tiene varias presentaciones, lo preferible es consumir el amargo o el que tenga más porcentaje de cacao, entre más puro es mejor. Expertos recomiendan moderar su consumo y no hacerlo algo habitual.

¿El chocolate es bueno o malo para los niños

El chocolate en cualquier presentación es un alimento procesado, aunque su consumo tiene beneficios a su salud, también es contraproducente si se come en exceso. Su sabor puede hacer que el paladar sea más propenso a los alimentos dulces. Aunque es una golosina común, no es cuestión de prohibirla, pero tampoco consumirla con frecuencia. Lo que debes evitar del chocolate es:

Chocolate blanco

Este alimento está hecho mayormente de azúcar, manteca y leche, no con cacao. Este tipo puede tener afectaciones a su sistema digestivo, ya que es muy dulce y usa edulcorantes.

Alto en cobre y plomo

Además de sus nutrientes, también es rico en cobre, un mineral del cacao que tiene repercusiones en la salud cardiovascular. Esta sustancia puede impedir la absorción de otros nutrientes. También contiene plomo, aunque en cantidades muy bajas; sin embargo, si se excede su consumo puede representar un problema de salud.

Grasas malas

El cacao es un alimento rico en grasa en su forma natural, pero combinado con otros ingredientes como leche, manteca, azúcar, su porcentaje aumenta. Estas grasas no son saludables para el organismo, ya que pueden provocar obesidad o elevar los niveles de colesterol.

Azúcar y calorías

El azúcar y su alto contenido de calorías es uno de los contras del chocolate, por ello debes cuidar su consumo, ya que en exceso provoca obesidad

Sin embargo, no todo es malo en el chocolate, si optas por cacaos más puros obtendrás nutrientes beneficiosos para la salud. Como el triptófano, un aminoácido que ayuda a conciliar el sueño. Además aporta vitaminas A, B, C, E y minerales como calcio, zinc, cobre, potasio, zinc y hierro.

El chocolate también es rico en antioxidantes, es fuente de energía y estimulantes naturales que favorecen el estado de ánimo y la concentración.