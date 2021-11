Perfectas: 3 plantas de color rosa para decorar el interior del hogar

El jardín de tu casa puede lucir de maravillas si cultivas estas plantas de color rosa que la darán al parque un tono único. Plantando estos ejemplares en masetas y trasladándolos a tu hogar, tendrás otro importante beneficio en todos los espacios debido al poder ornamental y a los aromas que aportarán en los distintos ambientes.

Qué mejor que las mejores fragancias, acompañadas de un color rosa, relacionen con el diseño de interior que tenes en tu casa, haciendo resaltar cuadros y paredes y artefactos decorativos. En consecuencia, te contamos sobre tres cultivos que quedarán muy bien en tu jardín y dentro de tu casa, teniendo en cuenta su cromaticidad y especies que pueden darse en macetas ubicadas en tu balcón o en la sala de reuniones, por ejemplo.

Una de las plantas que darán un tono rosa sensible y delicado es la astilbe rosa. Su versatilidad le permite estar ubicada en el césped, bajo un árbol o en una maceta dentro del hogar. Esta especie requiere un cuidado mayor ya que la astilbe no puede recibir mucho sol y si le está sometida a la sombra por mucho tiempo, no podría florecer lo suficiente o marchitarse completamente.

Otra de las plantas vitales para esta tarea es la caladium reina blanca, que quedará excelente tanto en tu jardín como en el interior de tu casa. Esta combinación de rosa y verde que brinda la “oreja de elefante” garantizará una belleza única. Solo es necesario darle un poco de sombra y riego suficiente para que el sustrato quede húmedo todo el día.

Foto: Pixabay

Finalmente, una de las plantas que mejor combinan su detalle estético como su aroma es la begonia. El tono rosa necesita luz solar de forma indirecta y el riego sólo se hará cuando la tierra esté totalmente seca, siendo así uno de los ejemplares más fáciles de cuidar.