3 trucos para evitar los labios partidos en época invernal

En invierno, el cuerpo comienza a demostrar los primeros signos de resequedad que se ven reflejados en manos, codos y en la boca. Esto se debe a que el organismo no recibe la dosis de agua recomendada por día y, en consecuencia, no se hidrata como debería ser. En el caso particular de la boca, en cuanto empezamos a sentirlos secos tendemos a humedecerlos con la lengua. Este error tan común puede provocar labios partidos y un ardor insoportable, además del aspecto visual que genera ver la boca agrietada y blanca. Es por eso que hoy te contaremos 3 claves para evitar este problema durante el invierno.

La resequedad de los labios suele ser una reacción natural de nuestro cuerpo en búsqueda de protegerse del fío del invierno, siendo una sensación molesta para quien padece de labios partidos. Es por eso que teniendo en cuenta las siguientes claves, evitarás que tus labios lleguen a una situación extrema.

El primero de los trucos residirá en la exfoliación de los labios con azúcar refinada. El argumento de esta acción para evitar los labios partidos está centrado en que la piel se regenera en un ciclo de 21 días, por lo tanto es importante retirar la piel muerta y realizar la correspondiente exfoliación. Acá es necesario frotar el azúcar sobre la boca durante algunos minutos y después retirar. Finalmente hay que hidratar la zona, como si fuera cualquier parte del cuerpo.

Para combatir el frío del invierno que afecta a la boca será crucial utilizar bálsamos de labios con color. Esto permitirá evitar que surjan labios partidos ya que otorgará hidratación y contrarrestará la resequedad. Las claves estarán en un usar labiales para complicar la situación pero sí usar esta técnica. El bálsamo más común es la mantequilla o crema de cacao.

Por último y no menos importante, una metodología más eficiente que beber agua no se podrá encontrar. Cuando se aproxima el invierno, nuestro cuerpo relega la ingesta de líquidos, por lo tanto especialistas recomiendan tomar dos litros de agua diarios con el objetivo de evitar labios partidos.