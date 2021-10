5 looks con cabello corto ideales para mujeres con poco pelo

Aunque usar el cabello largo seguirá siendo un clásico durante todas las temporadas, parece que la comodidad y estilo que representa usar un corte a la altura de los hombros está colándose entre las tendencias. Además de la comodidad, una de las ventajas más importantes es que hay diferentes estilos que pueden adaptarse a todos los tipos de rostro, tipo de cabello o gustos de cada persona.

Como en todos los aspectos de moda y belleza, hay estilos más reservados y otros un poco más arriesgados. Aunque elegir la opción ideal podría parecer una tarea imposible, tómate el tiempo necesario para contemplar cuál podría ser la mejor alternativa para ti. Si estás contemplado cambiar de look y darle un giro completo a tu apariencia, esto es para ti. Da un salto a la moda y atrévete a cortar tu cabello por encima de los hombros este otoño.

Todas las opciones pueden adaptarse, según tu tipo de cabello. Foto: Pinterest Lyonay

Bob

Al llegar a la altura de la mandíbula, este corte suele favorecer a prácticamente todas las personas, pues hace que nuestro rostro luzca mucho más definido y aporta mayor estructura a nuestro look. Además, las personas de todas las edades pueden utilizarlo y conseguir una apariencia tan elegante como moderna. Este corte de cabello es ideal para rostros alargados, redondos, triangulares y ovalados.

El bob favorece a todos los tipos de rostro. Foto: Pinterest Latest Hairstyles

Pixie

Este es un corte radical y consiste en utilizar el pelo dejando la parte frontal más larga. Dependiendo de tu tipo de rostro, puedes usarlo de lado o un poco más largo. Esta podría ser una opción ideal para tener una apariencia juvenil, si es lo que buscas. Otra de las bondades de este corte es que resulta muy cómodo y queda perfecto con los tipos de rostro cuadrado, triangular, redondo, corazón y ovalado.

Este corte te dará una apariencia juvenil. Foto: Pinterest AllThingsHair

Blunt Lob

Si no quieres arriesgarte demasiado y buscas sacarle el mayor provecho a tu look, lo mejor es elegir un blunt lob desvanecido que te dé movimiento y seguridad. Además de verte moderna, podrás renovar tu apariencia con esta opción sin tener que invertir mucho tiempo en peinarte o en arreglar tu cabello para que se vea perfecto. Este corte se adapta a todos los tipos de cabello, así que no lo dudes más.

No necesitarás invertir mucho tiempo en peinarlo. Foto: Pinterest Maria Gallagher

Despuntado por encima de los hombros

Ahora, si tu cabello es muy lacio o muy delgado, puedes optar solo por despuntarlo y usarlo por encima de los hombros. Ahora, si tienes muy poquito, también puedes pedir que lo degrafilen para que tenga más volumen y textura. Con este corte resaltarás tus pómulos y darás la impresión de tener un rostro más alargado.

Puedes pedir que degrafilen tu cabello. Foto: EsLaModa

Shag

Ideal si lo que buscas es una apariencia relajada. Básicamente, este corte consiste en crear capas degrafiladas para darle más volumen y textura al cabello. También puedes optar por hacerte un fleco que se adapte a tu estilo. Si no deseas realizar un cambio tan radica, podrás recurrir a esta opción.