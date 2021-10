Mente Mujer: El lado femenino del Mezcal y la Ginebra, destilería "Flor de Luna"

La maestra destiladora Hillhamn Salomé dirige y supervisa a un equipo exclusivamente integrado por mujeres en su destilería "Flor de Luna", la cual fundó en 2015.

Xila, un licor de mezcal 100% artesanal producido en la Ciudad de México premiado con el Gold SIP Award en 2016, fue el primer producto que lanzó al mercado Hillhamn, una bebida con presencia en Europa.

“Comencé en este negocio cuando tenía 18 años de edad. Por cosas del destino dejé de estudiar por seis meses y me metí a trabajar a un bar. Tiempo después me propuse montar mi destilería y empezar mi marca”, enfatizó la empresaria, quien actualmente tiene 24 años de edad.

Hillhamn decidió estudiar la carrera de Creación y Desarrollo de Negocios, pero “antes de regresar a la universidad fue mucho mi emprendimiento, ya que fueron tres o cuatro años que perdí dinero y tiempo; un desgaste de prueba y error, ya que no tenía una estrategia bien aterrizada y validada por el mercado. Y pues tenía un verdadero desorden en todas mis áreas”, recordó la especialista en licores.

Actualmente, Hillhamn Salomé tiene su micro destilería, ubicada en la Ciudad de México y es la primera manejada por mujeres.

“Ahorita somos siete mujeres como equipo. Cuando inicié conocí a dueños de bares y distribuidores que me querían ‘ligar’, porque pensaban que, por ser mujer, iban a llegar a cualquier otro acuerdo y no creían que sólo les iba vender mi marca. También me tope con distribuidores que me cerraron puertas”.

“Argumentaban que no querían vender un producto que pudiera perjudicar a sus clientes” y pese que les argumentaba que había obtenido premios simplemente decían: no me importa, eres mujer y, por ello, no sabes hacer bien las cosas”.

Sin embargo, su más reciente producto es Condesa Gin, que se “trata de una ginebra inspirada en la abundancia botánica de México y es homenaje al género femenino (…) porque la producción la hacen ellas. En fin, todo se ha alineado para que acabemos trabajando con puras mujeres”, puntualizó la maestra destiladora.

