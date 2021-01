6 claves que caracterizan a una relación de pareja sana

El ideal de una pareja sana es aquella que no tiene conflictos, permanece feliz y enamorada y demuestra que siempre se puede estar bien, pero esto es falso, los expertos en relaciones de pareja afirman que lo que predomina en ellas es el amor y no el enamoramiento y aunque existen conflictos han aprendido a hablar.

En una pareja sana no siempre reina la felicidad, existen momentos malos y buenos, en conclusión, no se trata de relaciones perfectas, ya que todas tienen defectos o debilidades, lo que las define es que están interesadas en trabajar y darle atención a sus posibles dificultades.

De acuerdo con el sitio RyA Psicologos, se puede definir a una pareja sana porque existe un esfuerzo de ambas partes de impedir que haya maltrato físico o emocional, faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores, humillantes.

6 claves de las parejas sanas

1. Cuidan la relación

Una buena relación de pareja requiere trabajo y ser atendida regularmente. Es importante hablar los desacuerdos o diferencias, si no es posible de inmediato, al menos no dejar pasar mucho tiempo. Las relaciones no se construyen solas, ni haciendo a un lado las dificultades.

2. Pasan tiempo juntos

El tiempo juntos es un ingrediente esencial de toda relación de pareja sana y no se trata de que entre más tiempo juntos mejor, más bien de que haya esfuerzo de cada uno para compartir tiempo, y que estos sean visibles.

3. Aprenden a convivir con las diferencias

Las diferencias son lo que hace única la relación. Es muy importante que te detengas y conozcas las diferencias con tu pareja, y no le tengas miedo al riesgo de las discusiones, pues de sebe tener la confianza de que la relación puede soportarlas.

Una buena relación de pareja requiere trabajo y ser atendida regularmente. Foto: Especial

4. No esperan cambiar a su pareja

Si bien ninguno de los dos es perfecto, por lo que tiene sentido esperar que haya cambios en cada uno, hacer depender el bienestar de la relación de estos cambios no es conveniente. De hecho, muchas veces esto es consecuencia de un mal manejo de los propios problemas personales no resueltos.

5. Tienen una comunicación adecuada

La falta de comunicación adecuada es una de las razones por la que muchas parejas tienen dificultades. No es una estrategia sencilla de lograr, pues parte de las discusiones consiste muchas veces en decir cosas hirientes, pero es importante para lograr una relación de pareja saludable.

6. La honestidad es esencial

Para que pueda existir confianza en una relación es necesario que haya honestidad. La falta de esta puede romper fácilmente la confianza y llevarla a una crisis o incluso a una ruptura. Las parejas más felices son las que se esfuerzan por que la honestidad sea una meta.