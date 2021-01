Isabel II evita este ALIMENTO para mantener su SALUD ¿Es el secreto de su longevidad?

En momentos en que mantener una buena salud forma parte de un estilo de vida saludable, cada vez más personas eligen ciertas dietas o escogen hábitos que las conducirán a mantener su peso a raya y conservar una buena figura. El análisis detallado de qué alimentos consumir así como de un régimen firme en los horarios de comida contribuye a alcanza el objetivo.

Muchos medios han publicado informes y análisis sobre la ejemplar alimentación de la Reina Isabel II, la Jefa de Estado más longeva en la actualidad, quien con 94 años se ha convertido en un ejemplo de cómo llegar a una edad mayor con un buen estado de salud.

Así como hay alimentos que se incluyen en una dieta sana hay otros que, en efecto, se descartan por salud; en 2019 el diario británico The Mail Online compartió una conversación sostenida durante un almuerzo en el palacio de Buckingham al que asistió Guy Singh-Watson, fundador de la iniciativa Vegatable Box, y reveló un dato desconocido sobre la dieta de la Reina Isabel II.

La Reina no come papas

Singh-Wason, reconocido impulsor de la granja orgánica en Reino Unido narró al periodista ciado por The Mail Online lo siguiente: "No recuerdo cómo, pero entablamos una conversación sobre la diabetes y la dieta, y la reina dijo que no come papas,” narró.

El personaje destacó que en el desayuno él y a Reina hablaban sobre “verduras porque, por supuesto, esa es mi profesión. Ella simplemente me sorprende por su amplio interés, su conocimiento es extraordinario", describió un sorprendido Singh-Wason.

De acuerdo con lo revelado por el ex chef privado de Isabel II, Darren McGrady, la reina no está muy preocupada por la comida y "come para vivir", de acuerdo con sus palabras, y aseguró que las cenas de la Monarca son decididas con varios días de antelación; "tendían a incluir comida de la finca, aves de caza, faisanes, urogallos, perdiz", según señaló McGrady.