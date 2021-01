¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID‑19?

La pandemia sin duda ha modificado todo un estilo de vida que dábamos por sentado y si bien en un principio el miedo y la preocupación por contagiarse y contagiar a otros obligó a todos, o a casi todos, a seguir las reglas, en especial ante el desafío que significa el nivel de hartazgo y la endeble situación económica que indican que la estrategia de confinamiento total.

La urgencia de frenar las hospitalizaciones y con ello evitar la saturación, se mezcla con la necesidad de abrirle válvulas a la asfixiante situación económica de muchas familias que han visto en el confinamiento un miedo mayor al de contagiarse por COVID-19; por lo que deben de salir a las calles a intentar llevar el alimento a sus familias.

Es por eso que la Organización Mundial de Salud (OMS) tiene un apartado en su sitio con dudas y respuestas acerca de como `poder enfrentar esta situación de emergencia mundial, para cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos, tratando de evitar cualquier riesgo de contagio.

Es por eso que que en El Heraldo de México te contamos cuáles son las mayores dudas que tienen la mayoría de los mexicanos, pese a que ya tenemos casi un año conviviendo con este terrible virus.

Una de las dudas que tienen muchas personas, es debido a sin en realidad sirven el uso de los antibióticos como tratamiento en contra del coronavirus, o si de verdad tienen algún tipo de eficacia para reducir algunos de los síntomas.

¿Sirven los antibióticos?

De acuerdo con la OMS, la respuesta es No, pues estos fármacos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID‑19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de esta enfermedad.

En los hospitales, los médicos a veces utilizan antibióticos para prevenir o tratar infecciones bacterianas secundarias que pueden ser una complicación de la COVID‑19 en pacientes gravemente enfermos. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

Cómo utilizar adecuadamente un cubrebocas

Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón

Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros

Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal)

Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con color)

Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz

Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla

No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección

Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilice la mascarilla.

Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

Recuerda que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID‑19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantener una distancia de al menos un metro con los demás.

