Estos son los destinos internacionales a los que viajarán los mexicanos este 2021

El aislamiento social, las restricciones, el cierre de fronteras y un virus que se propaga a gran velocidad, han incentivado a los trotamundos mexicanos a empezar a organizar sus próximas salidas y dejar atrás un año de altas y bajas.

Por ello, hoy te presentamos un listado de los destinos internacionales que serán más concurridos el próximo año, según el “Reporte Anual de Tendencias de Viaje para 2021”.

Las Vegas, EU

‘Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’, el emblemático lema de la ciudad del pecado atrae cada día más a los mexicanos debido al gran ambiente y una cálida bienvenida que ofrece a todos los turistas. La ‘Atlantis’ del desierto de Nevada, ofrece un desconecte de la rutina laboral. Abierta las 24/7, este paraíso hecho por el hombre, es mucho más que fiesta y apuestas pues museos inusuales, arte y naturaleza, rodean el lugar.

Imperdible

The Eiffel Tower Experience en Paris Las Vegas

Moorea Beach Club

Casino The STRAT Hotel

Montaña rusa Big Apple Coaster

Fuentes de Bellagio/Conservatorio − Flamingos

Nueva York, EU

Los cinco distritos de Nueva York ofrecen infinitas opciones gastronómicas, culturales y turísticas que no puedes perderte este 2021. Hogar de series icónicas como Friends, Sex and the City, Gossip Girl, entre otros, este condado de Estados Unidos se sumerge en un aura glamurosa e imperdible del país. Sus enormes rascacielos, sus parques escondidos, sus inconfudibles taxis amarillos y vida noctuna extravagante, es algo que solo puedes ver en este lugar.

Imperdible

Museo de la Estatua de la Libertad

Castillo Belvedere en Central Park

Un nuevo MoMA

Jardín Botánico de Nueva York

El teatro Apolo

Orlando, EU

Si lo buscas son vacaciones familiares, este es sin duda es el ideal. Rodeado de parques temáticos para chicos y grandes, ferias, clima cálido, playas infinitas y ciudades cosmopolitas, es lo que hace de este rincón de Estados Unidos uno de los más buscados por familias en todo el mundo.

Imperdible

Universal Orlado

SEA LIFE Orlando Aquarium

ICON Park

ICEBAR Orlando

Universal CityWalk

Punta Cana, República Dominicana

Rodeada por el mar Caribe al sur y el océano Atlántico al norte, República Dominicana es un destino donde el baile, las opciones deportivas recreativas y de entretenimiento, experiencias culturales, festividades de carnaval, son un deleite para los sentidos. Sus hermosos puertos como la de Plata, la exuberante Samaná, la histórica Santo Domingo, la soleada Punta Cana, La Romana, Barahona y más, cada región tiene algo que ofrecerle a cualquier tipo de viajero y presupuesto.

Imperdible

Playa Bávaro

Reserva Ecológica Ojos Indígenas

Playa El Cortecito

Parque Nacional Los Haitises

Isla Saona

Orange County, EU

Parques temáticos, ciudades costeras y yates de lujo, son algunas de las atracciones turísticas que puedes encontrar en el condado de Orange en Estados Unidos. El Condado de Orange disfruta de un clima casi perfecto en todos sus parques y las playas que rodean la región. Es importante destacar que alberga la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y Woodbury Common Premium Outlets, y más destinos importantes.

Imperdible

Disneyland

Buena Park

Bosque Nacional Cleveland

Chino Hills State Park

Laguna Canyon Winery

París, Francia

La ciudad de la luz en Francia sigue siendo tendencia entre los mexicanos. Tomando un poco de vino y saboreando un croissant, puedes cruzar su vibrante ciudad bajo exquisitos edificios señoriales mientras llegas a uno de sus cientos de museos que albergan obras de arte icónicas. Y aunque las atracciones son abundantes en cualquier viaje que hagas a París, la hermosa metrópoli tiene un je ne sais quoi que siempre te hace sentir diferente en cada travesía.

Imperdible

Torre Eiffel

Avenida de los Campos Elíseos

Moulin Rouge

Catacumbas de París

Jardines de Luxemburgo

Tokio, Japón

Uno de los destinos más exóticos para el siguiente año es sin duda Tokio, quien será protagonista de los Juegos Olímpicos 2021 donde largas exhibiciones deportivas atraerán la atención del país nipón. Pero lo verdaderamente bello de la nación yace en sus bellos edificios antiguos, su exquisita gastronomía, la vanguardia tecnológica de la que goza y por supuesto su cultura ancestral. Cada rincón del país muestra las diversas caras del inquietante país que van desde callejones inundados de videojuegos y manga, hasta pequeñas ciudades con decenas de santuarios, templos y estatuas.

Imperdible

Jardín Nacional Shinjuku Gyoen

Torre de Tokio

Templo budista Sensō-ji

Vecindario Kabukichō

Estatua de Hachikō

Polinesia Francesa

Entre Tokio y Santiago de Chile, se asoma la Polinesia Francesa conformada por 118 islas llenas de montañas boscosas, cinco archipiélagos, volcanes y arrecifes de coral que te robarán el aliento. Su belleza se ha ganado el sobrenombre de “paraíso en la tierra”, sobre todo por su destino estrella: Tahití, donde sobresalen Bora Bora, Huahine, Raiatea o Rangiroa. Cabe destacar que no existe restricciones de circulación entre islas por el tema de la pandemia. Las actividades al aire libre pueden realizarse durante el día, siempre y cuando se mantenga sana distancia.

Imperdible

Tahití

Cascada Faarumai

Maupiti

Playa Matira

Templo marae de Taputapuatea

Whistler, Canadá

Al norte de Vancouver, se encuentra Whistler, el máximo exponente turístico de Canadá cuando se trata de aventuras congeladas. Lleno de majestuosas montañas vestidas de blanco y lagos congelados rodeados de pinos perennes que invitan a los turistas a realizar senderismo, ciclismo de montaña y por supuesto snowboarding, este destino se ha vuelto uno de los favoritos entre los mexicanos durante la época invernal.

Imperdible

Scandinave Spa

Plaza Olímpica

Museo de arte Audain

Vallea Lumina

Peak 2 Peak

Maldivas

Ubicado en el Océano Índico, este país se conforma de mil 192 islas, cada una con un encanto particular donde el protagónico es la vida marina, su impresionante arena blanca y sus aguas poco profundas. 200 de las islas están habitadas, y unas pocas se dedican al turismo. Sin embargo, es importante mencionar que debido al gran cuidado de sus arrecifes, el gobierno ha impuesto tarifas muy altas al turismo para evitar aglomeraciones, por ello, se ha colocado entre los destinos más costosos de todo el mundo.

Imperdible

Ari Atoll

Mezquita del Viernes de Malé

Bandos

Isla Hanifaru

Bioluminiscencia en la playa Kuramathi