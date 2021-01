¡Come sin culpa! Tips de alimentación para disfrutar de los tamales el Día de la Candelaria

El día de la Candelaria pone fin a las fiestas navideñas, por lo que es tiempo de ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicarse de los excesos en grasa, azúcares y harinas que recibió en las cenas y recalentados, por ello, el chef Ricardo Haddad Musi, comparte algunos tips de alimentación para poder disfrutar de la tamaliza este dos de febrero sin culpa alguna.



De acuerdo con Haddad Musi, para llevar a cabo una buena ‘detox’, es recomendable comer por lo menos tres veces al día, y pese a que depende de qué productos se consumieron en exceso, es importante no dejar de lado los alimentos ricos en fibra y líquidos.



Es muy probable que luego de los atracones de comida se eleven los niveles de azúcar en la sangre, por consiguiente, es necesario estabilizarlos, esto se puede lograr al ingerir alimentos con un índice glucémico bajo y ricos en fibra, como por ejemplo, pan de centeno, manzana, avena, nueces, legumbres, aguacate; entre otros.



Recordemos que por estas fechas los antojos crecen exponencialmente, por lo que Ricardo Haddad aconseja sustituirlos por alimentos nutritivos, como pueden ser un puñado de nueces o frutas, además de que es indispensable evitar por completo los alimentos procesados.



Por otro lado, en las fiestas decembrinas es muy probable que el consumo de alcohol haya sido alto, en este sentido, es fundamental beber grandes cantidades de agua y llevar a cabo una dieta con alto contenido en potasio, es decir, comer plátano, uvas o higos, incluso aguacate o algunas semillas como las de girasol o las almendras.



Para finalizar, Ricardo Haddad Musi reconoce que para reactivar el cuerpo, es de suma importancia realizar alguna actividad física, ya que además de mejorar la forma y resistencia física, regula las cifras de presión arterial, incrementa la densidad ósea y ayuda a mantener el peso corporal.