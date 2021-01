Mitos sobre los hongos de los pies, ¿cómo puedo eliminarlos?

Tener hongos en los pies siempre es desagradable tanto para quien lo padece como para las personas que están a su alrededor; por años han existido falsos mitos sobre los hongos en los pies que hemos escuchado una y otra vez.

Por ello los profesionales de la podología han buscado terminar con los mitos más difundidos siendo estos que: Los hongos en las uñas no se pegan si los tocas con las manos. Solo se contagian si utilizas laca de uñas de otra persona infectada o compartimos el calzado.

Los hongos en las uñas no duelen, lo cual es falso pues el hongo debilita la uña que se podría romper y crear alguna molestia aunque por sí solos los hongos no duelen. Finalmente tener hongos no significa que te vaya a salir una seta en el pie.

En México las enfermedades relacionadas a hongos en los pies más comunes son el pie de atleta y la onicomicosis.

Onicomicosis

Si bien en el país, no existen cifras oficiales sobre la prevalencia de la onicomicosis, estudios indican que los hombres son el grupo de la población más afectado.

“En cualquier caso, la importancia real de la onicomicosis no debe minimizarse, ya que son fuente de infección para otras personas que con el paso del tiempo pueden causar reducción en la calidad de vida, emocional y social e incluso dolor al caminar” comenta el doctor Manuel Camacho.

Pie de atleta

El "pie de atleta" es una infección en los pies provocada por hongos y su denominación médica es "tinea pedis". Se trata de una afección que puede durar por poco o mucho tiempo y reaparecer después del tratamiento, sus síntomas incluyen: manchas blancas con picazón entre los dedos de los pies, manchas rojas dolorosas y escamosas o agrietamiento y sangrado de la piel en esta parte del cuerpo.

Tratamientos y cómo evitarlos

Es importante conocer que el hongo prospera en zonas cálidas y húmedas, por lo que el riesgo de contraerlos y padecerlos incrementa cuando:

Usa calzado cerrado, especialmente si es recubierto con plástico

Mantiene sus pies húmedos durante períodos prolongados

Transpira mucho

Tiene una lesión menor en la piel o las uñas

Si los remedios caseros no funcionan o si el problema ha estado ocurriendo durante más de dos semanas, es posible que necesite ayuda de un médico o podólogo. Un médico puede recetar cremas o medicamentos antimicóticos si la infección no responde a los tratamientos caseros.

Es importante que las personas traten un caso persistente de pie de atleta, porque el hongo se puede propagar a las uñas, otras partes del cuerpo.