Consejos para viajar seguro en el primer invierno de la nueva normalidad

Ya se acerca navidad y con ello las vacaciones, por ello, te hacemos una lista de los que debes saber para un viaje invernal seguro en la nueva normalidad.

“Lo más importante al decidir viajar en la nueva normalidad es cumplir con los protocolos de higiene y salud recomendados por las autoridades; de esta manera, la única preocupación será disfrutar del viaje, por supuesto, sin olvidar cuidarnos'', señaló Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar México.

Para viajes en auto

Planea viajes cortos a destinos cercanos:

Si planeas un road trip para este invierno, visitar un destino cercano y con espacios al aire libre es una gran oportunidad de volver a conectar con los viajes y despejarte de la rutina.

Sigue los protocolos de higiene:

Al viajar en un auto existe un control de con quién lo haces. No obstante, es importante cumplir con todas las medidas de higiene recomendadas, como el uso de cubrebocas y del gel antibacterial de forma constante, así como la limpieza de los objetos y superficies. Además, recuerda mantener el vehículo limpio y ventilado durante todo el viaje.

Viaja con tu círculo cercano de familia y amigos:

Una de las medidas más efectivas es reducir el contacto con personas que no sabemos dónde han estado. Por ello, al viajar con tu círculo cercano, podrás elegir con quién lo haces como familia o amigos y así cuidar de ti y los tuyos.

Reduce el número de paradas en estaciones de servicio:

Procura tener una ruta clara y de ser posible evita lugares comunes, como sanitarios públicos o tiendas de autoservicio.

Revisa que esté en buenas condiciones tu vehículo:

Si viajas en tu propio vehículo, es recomendable que previamente acudas a un taller mecánico para que todo esté en orden durante el viaje. Al hacerlo, asegúrate de que sea un lugar que ponga en práctica los protocolos de seguridad. Además, revisa que tu seguro de auto esté vigente, así tendrás mayor tranquilidad y podrás disfrutar de la experiencia de viajar en auto.

Para viajes en avión

Cumple con los protocolos de seguridad exigidos por el aeropuerto:

Contrario a un viaje en auto, subir a un avión requiere de que tengas contacto con más personas, pero al tomar las medidas adecuadas, podrás cuidar de tu salud y disfrutar tu viaje. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y respetar la sana distancia son acciones que no debes pasar por alto.

Aprovecha la tecnología para hacer todo tipo de trámites y pagos:

El uso de la tecnología es un aliado durante el proceso de viaje. Podrás hacer pagos en línea, el check in o check out en la aerolínea u hotel y de esta manera reducir el contacto con otras personas. Por ello, no debes olvidar llevar en buenas condiciones tu celular.

Llega con tiempo al aeropuerto:

Llegar al aeropuerto anticipadamente es una gran ventaja, sobre todo en la nueva normalidad, pues tendrás que pasar por controles de sanitización, como la toma de temperatura, el uso obligatorio de los dispositivos de protección y la exigencia del distanciamiento social, que pueden tomar tiempo; por ello, prevé estar antes de la hora de salida, así también evitarás aglomeraciones y una espera prolongada en un espacio cerrado.

Revisa los protocolos y restricciones del lugar que visites:

Para evitar cualquier contratiempo durante tu viaje, asegúrate de conocer los protocolos locales del lugar que planeas visitar, de esta forma, al estar ahí cumplirás con los requisitos y podrás dedicarte a vacacionar.

Si tu destino es internacional, te recomendamos consultar los protocolos Covid-19 que debes cumplir en cada lugar. Despegar, por ejemplo, cuenta con una herramienta que ofrece información sobre la apertura de fronteras (país por país) y requisitos de ingreso de manera actualizada, de esta forma podrás conocer la situación de cada país antes de comprar tu vuelo.

Busca vuelos con políticas flexibles:

Al adquirir tu viaje contempla que cuente con políticas de flexibilidad, de esta forma, de ser necesaria una cancelación o cambio, te pueden ayudar a evitar algún contratiempo.