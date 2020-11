Mi hijo quiere ser Youtuber ¡¿Qué hago?! Sigue estos sencillos tips

Papá Gamer nace de la necesidad de la gente por saber, qué hacer con sus hijos "digitales", estos niños que desde su nacimiento parece que traen "el iPad" bajo el brazo. A penas logran tomar algo por sí mismos y ya están abriendo YouTube Kids y descargando juegos de animales, investigando sobre dinosaurios, reptiles y consumiendo contenidos en Netflix. No sabemos realmente en qué momento pasa, pero resulta que ellos saben más que nosotros, se desenvuelven en la jungla de la tecnología con mayor audacia y no queda más que ponernos las pilas para que no lleguen a esos contenidos que no son aptos para su edad.

Dentro de nuestro trabajo como padres, no solo estamos pendientes de la escuela, las calificaciones y las actividades extracurriculares, sino que también, debemos atender los videos que consumen nuestros retoños y hoy en día existe una preocupación más, pues resulta que llega el chamaco o chamaca diciendo: "quiero ser youtuber”. Al escuchar lo anterior, la mayoría de los jefes de familia, reacciona mal, aunque ya hay mayor aceptación, todavía hay un sector de los padres que puede ver esta actividad como una pérdida de tiempo sin aceptar que actualmente es una inquietud de las nuevas generaciones. Es por ello que aquí les dejo unos consejos de cómo guiarlos y de cómo apoyar a sus hijos para entrar a este mundo del "stream".

¿Qué necesitas?

Si tu hijo te dice que quiere ser youtuber o streamer, lo primero que debes preguntarle es si conoce los recursos tecnológicos que se requieren para tal fin. Si no los conoce, aquí dejamos algunos para comenzar con algo básico:

Webcam

Computadora

Lámpara (iluminación)

Una cuenta en YouTube, Twitch o Facebook Gaming

¿Por qué quieres ser Youtuber?

Luego, se recomienda platicar con ellos sobre qué les impulsa a hacerlo. Muchos quieren dedicarse a esto porque otros niños lo hacen y de hecho, realizan videos con sus papás, sobre todo, jugando juegos divertidos que ellos también quieren jugar y buscan imitar esa situación. Tal vez jugando más con ellos, se cumpla esa inquietud y se abandone la idea de ser youtuber o streamer, por lo cual es importante saber si no se trata solamente de un hobby pasajero. En el caso de que aún así quiera iniciar con esta actividad, es bueno saber que si se hace de forma correcta, pueden llegar a ganar dinero, claro, siempre y cuando exista la constancia, buenos contenidos y muchos subscriptores.

Es muy importante que nosotros como padres aprendamos lo básico en edición de video para luego poder enseñarles a ellos, será importante también armar un guión, y más relevante; estructurar bien los primeros videos que con el tiempo, serán cada vez mejores y tendrán mayor soltura. Aquí entran los consejos de comportamiento ante la cámara, cosas como hablar claro, explicar lo que estamos haciendo o jugando y sobre todo, evitar cosas como picarse la nariz, decir groserías y tener mucho ruido de fondo.

¿Cómo armar el set perfecto para grabar?

Después, debemos definir un espacio para tal fin, armar un set. Si tenemos ya asignado un lugar para hacer sus tareas, esa zona puede adecuarse para grabar, cuidando siempre que la cámara enfoque bien y que tengamos buena iluminación, una lámpara de frente ayuda mucho. Actualmente ya venden anillos de luz hasta en los cruces vehiculares a muy buen precio, por lo que podría ser la mejor opción para empezar a armar un set básico.

Noticias Relacionadas 4 TIPS esenciales de cómo adaptarnos al nuevo sistema educativo en casa: VIDEO

Es muy importante invertir en una webcam para empezar, también se puede usar la del celular o la de la laptop. En estos tiempos con eso de las clases a distancia, la mayoría ya tenemos algo así en casa por lo que el equipamiento puede ya estar completo para iniciar esta aventura.

¿Y qué van a decir frente a la cámara?

En cuanto a los contenidos, se tiene que definir bien qué quieren hacer, y de eso, hay un montón de temas, pueden reseñar juguetes, videojuegos, juegos de mesa, juegos de cartas, artículos promocionales o hasta mostrar alguna habilidad que tengan como tocar un instrumento, dibujar, resolver una operación aritmética, etc... temas, hay para escoger.

Lo importante de todo esto, es que como padres debemos darnos cuenta que esta actividad, antes de distraer a nuestros hijos, les va a dar herramientas valiosas para su vida diaria; ya que ser youtuber o streamer, requiere de disciplina, hay que cernirse a horarios, días, prepararse, investigar, aprender cosas, progresar en la producción del video o el stream, organizar tiempos, contenidos y sobre todo, saber que una actividad así, los ayuda a desarrollar enormemente su creatividad y su confianza en sí mismos. Actualmente, hay muchos niños haciéndolo en compañía de sus padres con grandes resultados monetarios, mismos que les ayudan a pagar sus estudios y a completar sus equipamientos.

Si les interesa saber más sobre cómo pueden ayudar a sus retoños en este asunto de los videos y los streams, pueden acercarse a la Academia Mexicana de Esports, donde tienen talleres para padres e hijos y cursos especializados para saber todo lo que se necesita para poder ser un streamer o youtuber de buen nivel, desde qué se necesita, hasta las herramientas más utilizadas para poder ganar dinero de los contenidos que se suben a los diferentes canales.