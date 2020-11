Festival Internacional de Globo: conciertos GRATIS que podrás disfrutar vía online

El Festival Internacional del Globo anunció durante septiembre que la edición de 2020 será transmitida vía online para evitar contagios en la zona, por lo que sus conciertos también gratuitos y podrás disfrutarlos a través de sus redes sociales.

Andrea Legarreta se suma a Paola Rojas, dos reconocidas comunicadoras que vivirán por primera vez la magia, el color y la alegría de uno de los eventos icónicos de nuestro país, uniendo a México y al mundo en una misma señal.

Hoy, El Heraldo de México hizo un recuento de los grupos y Dj´s que participarán “En Directo, el Primer Festival de Aerostación en Tu Casa”, un evento que podrás disfrutar con seguridad desde donde estés.

13 de Noviembre

El viernes 13 de Noviembre, en punto de las 20:00 hrs te pondrás a bailar con éxitos como Oye, Que Nadie Sepa mi sufrir, Mi Cucu, entre muchos otros a cargo de La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain.

14 de Noviembre

Deorro compartirá un show exclusivo para el FIG el sábado 14 de Noviembre a las 20:00 hrs

15 de Noviembre

El domingo 15, el ambiente musical correrá a cargo de Los Trovadores de la Cumbia y el Grupo Oro Norte.

Transmisión en vivo

El Festival En Directo se realizará del 13 al 16 de noviembre y las transmisiones en vivo iniciarán desde las 6:30 de la mañana, en ellas se podrá ver desde el inflado de globos, así como sus despegues. Por las noches a partir de las 19 horas se transmitirá totalmente en vivo la Noche Mágica, con el inflado de globos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México.

Se contará con la presencia de 11 figuras especiales: La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.