Jessica Vilchis crea Wowman, plataforma de empoderamiento para mujeres y hombres

La comunicóloga Jessica Vilchis siempre se ha sentido atraída hacia todo lo que transmite y aporta algo en nuestra colectividad, a los diez años de edad ya tenía definido que quería estudiar algo relacionado con los medios de comunicación. Estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac México Norte, en donde tiene una especialidad en Radio y Periodismo. Además, por nueve años ha trabajado en producción televisiva y coordinación artística con el Sr. Luis de Llano Macedo, gracias a eso ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano de productores como Marco Flavio Cruz, Lila Solana y Carlo Antonio Rico.

En entrevista para el Heraldo de México nos platicó sobre su nuevo proyecto Wowman, una plataforma que busca empoderar a las mujeres y hombres en distintos ámbitos.

¿Cómo te describes?

¡Soy una mujer apasionada! ¡Amante de la comunicación! Si nos damos cuenta, todo lo que nos rodea comunica algo. Desde la prehistoria, los seres humanos nos hemos comunicado, ya sea a través de las artes, las emociones, y por supuesto, el propio lenguaje. Me encanta crear, reír, expresarme. Mi mente siempre está en continúo movimiento. Siempre abrazo todo lo que hay a mi alrededor y es por ello que me inspiro día a día para comunicar algo nuevo, algo diferente. Me siento cautivada por el hecho de mostrar las cualidades de las personas, el compartir, el mostrar lo que un gran hombre y una gran mujer podemos lograr.

¿Cómo surge la idea de crear tu plataforma wowman?

Cuando me gradué pensaba en hacer una carrera como redactora en alguna revista o periódico, y así fue por un tiempo. Siempre tuve ganas de crear algo propio. Sin embargo, la vida me llevó al mundo de la televisión y jamás imaginé que se convertiría en otra de mis grandes pasiones. Aunque, ahí seguía mi espinita: “algún día crearé una plataforma” Fue así como un buen día, una de mis mejores amigas me invitó a colaborar en una de sus revistas digitales. Ella siempre ha sido una enorme inspiración para mí. Desde ese momento, surgió algo mágico. Mi pasión por expresarme y conectar con los demás hizo que naciera WOWAN. Una plataforma que busca resaltar las cualidades de las mujeres y hombres por igual, siendo al mismo tiempo un medio de comunicación versátil.

¿Qué temas podemos encontrar y leer dentro de la plataforma wowman?

Una de las cosas que me encantan de WOWMAN, es que puedes encontrar ¡DE TODO! Desde una curaduría en el arte de la moda, belleza y estilo de vida, hasta las últimas noticias en ciencia y tecnología. Además, es un fórum de discusión, abrimos la conversación en temas profundos e importantes que, como sociedad e individuos, nos invita a sentirnos identificados en nuestra propia piel y género. Es un BOOST de inspiración hacia el empoderamiento y ese momento de calma, para conectar y enterarte al mismo tiempo de las últimas tendencias. Nos encanta ser una plataforma que muestra el enorme compromiso por expresar lo WOW, lo GRANDE que cada individuo tiene en su ADN.

¿Qué significa para ti la palabra empoderamiento?

Significa ¡Poder! El cual te crea y te transforma continuamente pero que jamás deja de ser poder. Me encanta pensar en empoderamiento como esa fuerza que alimenta el espíritu y el corazón para ayudarte a salir adelante y al mismo tiempo el que te ayuda a reinventarte. Creo fielmente que este poder está presente en cualquier aspecto de tu vida.

¿Cuáles son las barreras que impiden creer en uno mismo?

El miedo, la negatividad y la desesperación. Emociones que continuamente podemos llegar a sentir pero que si las bloqueas, jamás podrán detenerte.

¿Cómo has superado estas barreras?

Pensando en que hoy es lo que tenemos. Vida, sólo hay una. No hay motivos para darle poder al miedo. Si estás aquí hoy, respirando, ¿Qué es lo que realmente nos impide seguir adelante?

¿Cómo te describes en 5 palabras?

Apasionada, Multifacética, Extrovertida, Amorosa y Risueña.

¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

¡Me encanta pasar tiempo con mi familia, viajar, hacer ejercicio, bailar, y ver películas con un café o una buena comida!

¿A qué retos te has enfrentado al crear Wowman?

Al reto de todo comunicólogo y creo de cualquier profesionista: seguir actualizándome, agarrando al toro por los cuernos. No rezago mis conocimientos. Por el contrario, siempre trato de aprender algo nuevo. Mantengo una mente abierta y siempre estoy dispuesta a conocer qué hay de nuevo, sobre todo hoy en día en este enorme universo tecnológico en el que vivimos con el internet y las redes sociales. Me acuerdo muy bien que alguna vez una de mis maestras en la universidad nos dijo: “Un comunicólogo es todólogo” Hoy más que nunca abrazo su frase y estoy de acuerdo. Ejemplo de esto, lo vivo día a día en mi trabajo. Hay que aprender de todo para saber resolver los posibles obstáculos que puedan presentarse en el camino.

Creo que no sólo es cuestión de comunicar sino saber cómo comunicar bien y entregando contenidos de calidad. Esto es un gran reto y por supuesto, un enorme compromiso pero, a mí me encantan los retos.

¿Quiénes son tus referentes que más admiras?

Uno de mis periodistas favoritos, quien jamás deja de sorprenderme y por quien tengo una enorme admiración es el Sr. Joaquín López Dóriga. No sólo es un profesional de la comunicación que trae bien arraigado el periodismo de la vieja escuela, sino que también se ha sabido reinventar utilizando las nuevas tecnologías a su favor para seguir en la enorme misión de informar. El es uno de los periodistas que en la actualidad sigue siendo un referente en los medios de comunicación convencionales y también del periodismo en línea. Hace unas semanas fue nombrado el periodista mexicano más influyente en Twitter. Es un hombre que me inspira a jamás dejar de aprender y quien me hace pensar que no hay límites.

¿Cómo seleccionas el contenido que deseas comunicar?

Me centro en temas de interés social como el well living, la ciencia, la tecnología, las últimas tendencias en moda, belleza y estilo de vida. Y también algo que disfruto informar es acerca de mi cultura como mexicana que soy. Me encanta poder compartir a la gente que nos sigue de otros países, cómo son nuestras tradiciones, cuál es su enorme valor y cuál es nuestra historia, esa hermosa historia que nos ha dado una personalidad única en cualquier continente y que seguirá siendo heredada a través del tiempo.

¿Hoy en día que tan importante es general contenido de valor para los usuarios?

Muy importante, siempre me gusta pensar en lo que yo como usuario esperaría de alguna plataforma y de cualquier producto o servicio, por lo mismo, considero que merecemos el mejor contenido llevando de la mano de fuentes fidedignas.

¿Cómo te reinventaste en esta cuarentena?

Esta cuarentena más allá de ser una limitante, la traté de hacer mi mejor aliado, el mejor ingrediente de esta cuarentena ha sido sin lugar a dudas, el poder de la colaboración. Nos vino a recordar la importancia de, “la unión hace la fuerza” y me di cuenta que a pesar de que no podemos salir a muchos lugares para hacer una entrevista, siempre está ahí el espíritu de colaboración remota. Hoy en día la tecnología nos ha ayudado a reinventarnos de esa manera, cada vez nos sentimos más cerca de cualquier persona por medio de las redes sociales y esta es y seguirá siendo una de las mejores armas para “Wowman”.

¿Cómo equilibras tu vida profesional con la personal?

Creo que encontrar el balance en cualquier área es un arte, y sin lugar a dudas algo que siempre me ha ayudado a encontrarlo es planificando mi tiempo. Llevar una agenda siempre ha sido primordial para mi. Trato de respetar mis horarios y de darle peso importante a toda situación que considero, es una prioridad. Todos los días despierto con una meta en mi mente, sea cual sea esta. Tanto puede ser acabar con toda la programación de pendientes de la plataforma y mis compromisos laborales externos, como literalmente no tener tiempo para nada más que para mí, para hacer ejercicio, ver películas o hacer video llamadas con mis amigos. Creo que hoy en día con la pandemia este balance ha sido difícil de manejar, pero como diría mi mamá, “A todo te acostumbras, menos a no comer".

¿Qué rol desempeñan las redes sociales y las nuevas tecnologías en el emprendimiento?

Fundamental, creo que es una sinergia y uno de los mejores canales para poder comunicar y por lo que hoy en día podemos ver que miles de personas se han convertido en exitosos emprendedores. Es como tener un mini canal en la programación de una famosa cadena televisiva. Las redes sociales se han convertido en la pantalla más importante después de la televisión.

¿Qué consejos les das a las nuevas generaciones que desean emprender?

El mayor de los consejos que a través de los años me ha servido en demasía consta de una sola palabra: ¡Hazlo! Sólo se vive una vez y el día de mañana sabrás que jamás te quedaste con el: “Si hubiera” El no ya lo tienes, ve por el sí. Con esto no te digo que va a ser fácil. Va a ser muy complicado. Vas a tener días increíbles y otros días no tanto, pero sabrás que lo estás haciendo por ti y que quizás gracias a ello estarás ayudando a otros en tu camino. Te motivará el saber que estás viviendo tu sueño. Recuerda, también de los errores se aprende y muchas veces un error es el mejor acierto de tu vida. El que no arriesga, no gana.

¿Qué es lo que más te gusta de ser creador de contenido?

El compartir, yo creo que una de las cosas más maravillosas que gozamos como seres humanos es el poder que tenemos de conectar unos con otros. Me encanta transmitir mis pasiones y el de las personas. El gran poder que tienen hombres y mujeres por igual. Me encanta poder ser una plataforma que sume, que aporte algo, que trascienda y que con suerte pueda llegar a ser fuente de inspiración para alguien más. Al final del día, de eso se trata esta vida, de unir fuerzas, de crecer y hacer crecer como sociedad y como individuos.

¿Cómo ves el panorama del empoderamiento femenino en México?

Lo veo en el mejor de los caminos. Hay tantas mujeres mexicanas que han sabido cómo tomar las riendas de sus carreras, empresas y negocios. Sin embargo, me encantaría que el panorama pudiera expandirse a caminos como el que vimos reflejado en las últimas elecciones en Estados Unidos. Es tan refrescante e inspirador ver cada vez más roles femeninos en cargos políticos de alto rango. Sería un factor de cambio ver a una mujer presidenta o vice presidenta en nuestro país. ¡Anhelo que en un futuro no muy lejano podamos ser testigos de ello!

¿Qué opinas de los nuevos talentos emergentes en distintos ámbitos que están surgiendo en México?

Sin talentos emergentes nada sería lo mismo. ¡Amo la diversidad, amo la creatividad y la frescura que ello otorga! Wowman también es un faro de exposición para talentos emergentes. No sólo viéndolo desde una perspectiva como creadora de contenidos sino también como mujer y como mujer emprendedora. Es maravilloso poder tomar referentes y sobre todo apoyarnos unos a los otros. Creemos que el poder de la colaboración con talentos emergentes es un enorme vehículo para el crecimiento.

¿Qué planes tienes para este año?

Uno de mis objetivos principales es seguir dándole mucha fuerza a nuestro canal de Youtube con contenidos informativos de gran calidad. A la par, estamos trabajando en hacer campañas de divulgación para ayudar a mujeres y hombres a exponer su talento a través de nuestra plataforma. Queremos darle una voz a todas esas personas que necesitan un vehículo para ser escuchadas, sea quien sea esta persona. Desde una persona famosa en su ramo hasta mi vecino que tiene una discapacidad y que esta jamás ha sido un impedimento para realizar sus sueños, una persona de la tercera edad que por el simple hecho de tener grandes años de experiencia es el mejor mentor de vida. Desde tu mejor amigo que está emprendiendo y que tiene una historia que puede ser referente de motivación para las masas. Te comparto con mucha emoción, gratitud y humildad, que tenemos mil planes, nos encanta pensar en WOWMAN como un estilo de vida.

Por: Isis Malherbe