¡Fuiste infiel y no lo sabes! Estos son todos los tipos de infidelidad que existen

Seguramente el tema de las infidelidades no es algo nuevo para ti, ya sea que tu las hayas cometido o que bien seas víctima de estas, sin embargo, aunque es difícil de creerlo existen varios tipos de infidelidades, algunas más graves que otras.

Es por eso que en esta nota te daremos a conocer las 7 diferentes infidelidades y el grado de importancia que deberías o no darle, ojo, esto no quiere decir que debas o no perdonar, eso en realidad ya es un asunto personal el cual deberás pensar bien y saber el rumbo que tomará tu relación.

Las microinfidelidades

En este tipo de infidelidades, la mayoría de las parejas han caído pues seguramente has fantaseado con alguien más que no es tu novia o novio, o bien has platicado con alguien sin decirle que tienes una relación aunque no llegas ni siquiera a besarlo.

Esta infidelidad está considerada como la menos grave de todas y de una escala del 1 al 10, los expertos la califican con un 2 de importancia.

La virtual

Actualmente las redes sociales abren la oportunidad para este tipo de infidelidades en donde la mayoría de las veces no implican sentimientos, y tampoco llegas a tener un encuentro físico pues la aventura del sexting podría ser más emocionante.

Los expertos la califican con un 3 de importancia

Foto: Pinterest

Sexual

Más del 50 por ciento de mujeres aseguran que no han tenido un orgasmo con su pareja formal por lo que deciden buscar esa satisfacción sexual con otra pareja, por su parte los hombres desean buscar nuevas experiencias carnales.

Aunque es una de las infidelidades más graves, los expertos la califican con un 8 de importancia ya que al ser solo sexo podría tener un arreglo entre los implicados.

Fisica

Esta sería una de las infidelidades más grave de todas pues aquí se mezclan sentimientos y deseo sexual.

Si tu o tu pareja han quedado de verse con un amigo o amiga y comienzan a salir más de una vez y a platicar por whatsapp todo el tiempo, y más allá del interés de una amistad, sabes perfectamente que te gustaría terminar en una cama con esa persona, ahí es donde deberías poner en una balanza si realmente quieres atar con tu pareja o con esa persona a la que le has puesto el interés.

Los expertos la califican con un 9 de importancia

La emocional

Si has sido víctima de esta o tu la has cometido, dejame decirte que es mejor que no des una segunda oportunidad pues tu relación ya no tiene más que dar.

Y es que este tipo de infidelidades se da por cubrir esa parte emocional y afectiva, si notas que tu pareja es distante, ya no muestra interés y que ha dejado de cuidarte de procurarte sería importante que platicaras sobre lo que sucede con ustedes.

Los expertos la califican con un 10 de importancia pues deja en evidencia que la relación de pareja ya terminó

Foto: Pinterest

Infidelidad por venganza o despecho

Si llegaste a cometer este tipo de infidelidades es porque tu fuiste víctima de un engaño, y aunque seguramente lo hiciste por despecho y coraje lo cierto es que debes ponerte alerta y reconocer si realmente tu relación tiene un futuro.

Los expertos la califican con un 3 de importancia ya que lo hiciste pensando en una venganza y muchos no disfrutan ni siquiera el sexo.

Para olvidar a tu ex

Aunque esto técnicamente no es una infidelidad puesto que ya no estas formalmente con tu expareja, resulta que es más difícil de lo que crees pues emocionalmente aún estás ligada a él o ella por lo que este tipo de aventuras podría dejarte un poco afectada.

Por lo regular las personas que recurren a este tipo de infidelidades son aquellas que no pueden estar solas y tener una aventura con alguien más es lo más sencillo.

Por eso, los expertos la califican con un 8 de importancia.