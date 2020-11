No ocultes tus CANAS; cabello platinado es la tendencia de cuarentena; te decimos como lucirlo perfecto

La cuarentena dejo al descubierto uno de los mayores conflictos de muchas mujeres, sus canas. Debido al cierre de establecimientos, para muchas no fue posible asistir a su cita con el estilista, por lo que este look se hizo una tendencia, así que no tengas miedo y deja de ocultarlas, mejor luce pelo gris con orgullo.

Como todos los estilos, para que se vean bien requieren de que el cabello esté cuidado, que no se vea opaco o maltratado y por el contrario, se vea brilloso e hidratado, pero cuando las canas llegan no siempre tienen esa apariencia. No sufras, para eso existen ciertos trucos que podrán ayudarte.

Si ya decidiste dejar que tus canas se vean y quieres lucir un pelo platinado perfecto, lo primero que debes hacer es hidratar. Existen muchos productos en el mercado que son especiales para mantener la melena hidratada. Y también esta la opción de las recetas caseras, como el aceite de coco, almendra y las mascarillas de aguacate.

Teñir el pelo de gris

Puedes optar por suavizar la llegada de las canas al teñir el resto de tu cabello de gris, para eso necesitarás decolorar, es preferible siempre buscar productos que lo protejan, libres de amoniaco. La intención es lograr un rubio extra claro, para poder llegar al tono platinado. Con un matizador violeta contrarresta los subtonos rubios y aplica el tinte.

Shampoo especial

Si planeas lucir tus canas, debes usar los productos correctos. Los shampoos en tono morado o azul le darán una tonalidad más plateada. Además, este tipo de shampoo ayuda a contrarrestar los tonos amarillos. Sólo cuida de no excederte, pues podrías darles un tono morado.

Corte de pelo moderno

Ayuda a tu estilo con un corte de pelo que se vea moderno, además te ayudará a quitar las puntas que se ven abiertas o descuidadas. Es importante hacer una visita al salón de belleza cada 6 u 8 semanas porque las canas se vuelven rebeldes si no se cortan con frecuencia.

Protección

La exposición a la luz, la contaminación y otros factores, pueden maltratar el color de pelo. La recomendación es lavar tu pelo platinado al menos cada dos días con un shampoo hidratante y acondicionador con antioxidantes, así lo protegerás contra los rayos UV y se verá más brillante.