¿Cuáles cortes de CABELLO me favorecen si soy una mujer 'bajita'?

Cuando estamos en un du00eda de #chicas cualquier #ideaud83dudca1 #maravillosa puede sailr. Si somos tres #mujeres con prototipos diferentes de apariencia #fisicas, pero somos #bellas y sobre todo muy pero muy #inteligentes , y siempre queriendo ser muy #feliz ud83dude00 #aprender y tener un #proposito de #Vida claro. No importa que seamos de #cabello Rubio o de cabello negro, liso u ondulado, #Gordita, #delgada,#alta, #bajita, solo se tu misma, ten siempre #actitud ante cualquier situaciu00f3n o circunstancia, cree en ti, si tienes #sueu00f1os ,lucha por hacerlos realidad, se constante y congruente con lo que dices y con lo que haces. Se que no es fu00e1cil pero si tu intuiciu00f3n te dice que vas bien, sigue por hay no dejes que el #ego gane, sal de tu zona de #confort, si lo crees lo creas, no olvides eso nunca asu00ed que siempre lucha por eso que tanto quieres hacer y no lo has hecho por una u otra razu00f3n.#amigas#familia#washingtondc#amor#newyork#chicasguapas#talento#modamujer#felicidad.@ginina08 @gloryperezrivas @marquezrubi12